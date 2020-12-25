Отправлено: - 11:34

Добринцофф:

У вас там законодательно запрещено на рождество работать

Козлов я:

Церковный то налог все платят

alex_60:

Деревня, С рождеством1

Цитата:Законодательно, по воскресеньям и в праздничные дни.Цитата:Только католики и евангелики, состоящие так сказать...Ортодоксы, и как я не "состоящие" не плотятЦитата:Присоединяюсь. Хорошего Рождества!