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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 11:34
Цитата:
Законодательно, по воскресеньям и в праздничные дни.Цитата:
Только католики и евангелики, состоящие так сказать...
Ортодоксы, и как я не "состоящие" не плотят Цитата:
Присоединяюсь. Хорошего Рождества!
Добринцофф:
У вас там законодательно запрещено на рождество работать
У вас там законодательно запрещено на рождество работать
Законодательно, по воскресеньям и в праздничные дни.Цитата:
Козлов я:
Церковный то налог все платят
Церковный то налог все платят
Только католики и евангелики, состоящие так сказать...
Ортодоксы, и как я не "состоящие" не плотят Цитата:
alex_60:
Деревня, С рождеством1
Деревня, С рождеством1
Присоединяюсь. Хорошего Рождества!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 13:56
Цитата:
Спасибо, от всей Деревни...
[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 14:00]
alex_60:
Деревня, С рождеством1
Деревня, С рождеством1
Спасибо, от всей Деревни...
[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 14:00]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 15:09
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 16:54
Цитата:
Алекс, ты только и думаешь,про еду.
Вот для чего. Землю - укрывать...
alex_60:
Магазины все закрыты, мох теперь...
Магазины все закрыты, мох теперь...
Алекс, ты только и думаешь,про еду.
Вот для чего. Землю - укрывать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2061
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 17:16
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:45
Цитата:
У нас с Виталом там ресторан в Германии.
Дракон в курсе.
Козлов я:
Так открой, Алекс...
Так открой, Алекс...
У нас с Виталом там ресторан в Германии.
Дракон в курсе.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:46
Цитата:
Где?
drakon:
Наша Ёлка.
Наша Ёлка.
Где?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:48
Цитата:
Есть же рождественский мох.
drakon:
Вот для чего. Землю - укрывать
Вот для чего. Землю - укрывать
Есть же рождественский мох.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:53
Цитата:
Справа, на фотке...
alex_60:
Где?
Где?
Справа, на фотке...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:04
Цитата:
На Красном кордоне такие сеянцами
Или саженцами называли.
drakon:
Справа, на фотке...
Справа, на фотке...
На Красном кордоне такие сеянцами
Или саженцами называли.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:17
Цитата:
Алекс, лучше не - напоминай...
alex_60:
На Красном кордоне
На Красном кордоне
Алекс, лучше не - напоминай...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:26
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:39
Цитата:
Чьи, испанские поди как всегда.
С семечками.
Вчера брали на новый год в маркете.
Мандарины.
300 т пакистан с семечками
750 марокканские без,
Греческие тоже около 800
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.
Еще какие то.
Всех сортов и стран взяли.
Дома попробовали, у пакистанских и марокканских вкус особо не отличается.
А вот абхазских нет.
Те лучшие были.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:04]
drakon:
Хочешь, угощайся.
Хочешь, угощайся.
Чьи, испанские поди как всегда.
С семечками.
Вчера брали на новый год в маркете.
Мандарины.
300 т пакистан с семечками
750 марокканские без,
Греческие тоже около 800
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.
Еще какие то.
Всех сортов и стран взяли.
Дома попробовали, у пакистанских и марокканских вкус особо не отличается.
А вот абхазских нет.
Те лучшие были.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:04]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:04
Цитата:
Да, Испанские. С семечками.
В коробке 2.3 кг.
Стоят 1.74 Евро.
У вас - дорогие...
alex_60:
Чьи, испанские поди как всегда.
Чьи, испанские поди как всегда.
Да, Испанские. С семечками.
В коробке 2.3 кг.
Стоят 1.74 Евро.
У вас - дорогие...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:07
Цитата:
Пакистан за тот же вес 2.3 получается
1.33 евро. Дешевле
drakon:
Стоят 1.74 Евро. У вас - дорогие..
Стоят 1.74 Евро. У вас - дорогие..
Пакистан за тот же вес 2.3 получается
1.33 евро. Дешевле
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