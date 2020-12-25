Прогноз на 5 дней
небольшой снег-11°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • В-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 324 из 325«1...322323324325»
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 11:34
#4846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас там законодательно запрещено на рождество работать

Законодательно, по воскресеньям и в праздничные дни.Цитата:
Козлов я:
Церковный то налог все платят

Только католики и евангелики, состоящие так сказать... ;-)
Ортодоксы, и как я не "состоящие" не плотят ;-) Цитата:
alex_60:
Деревня, С рождеством1

Присоединяюсь. Хорошего Рождества! :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 13:56
#4847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деревня, С рождеством1

Спасибо, от всей Деревни... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 14:00]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 15:09
#4848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша Ёлка.

Весной, высадим в землю... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 15:11]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 16:54
#4849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Магазины все закрыты, мох теперь...

Алекс, ты только и думаешь,про еду.

Вот для чего. Землю - укрывать... :lol: :oops: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2061
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 17:16
#4850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Магазины все закрыты

Так открой, Алекс...

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:45
#4851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так открой, Алекс...


У нас с Виталом там ресторан в Германии.
Дракон в курсе.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:46
#4852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наша Ёлка.


Где?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:48
#4853
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот для чего. Землю - укрывать


Есть же рождественский мох.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 18:53
#4854
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Где?

Справа, на фотке... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:04
#4855
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Справа, на фотке...


На Красном кордоне такие сеянцами
Или саженцами называли.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:17
#4856
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На Красном кордоне

Алекс, лучше не - напоминай... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:26
#4857
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера купил, коробку. Была - полная.

Хочешь, угощайся... :lol: :oops: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 19:39
#4858
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хочешь, угощайся.

Чьи, испанские поди как всегда.
С семечками.
Вчера брали на новый год в маркете.
Мандарины.
300 т пакистан с семечками
750 марокканские без,
Греческие тоже около 800
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.
Еще какие то.
Всех сортов и стран взяли.
Дома попробовали, у пакистанских и марокканских вкус особо не отличается.
А вот абхазских нет.
Те лучшие были.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:04]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20694
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:04
#4859
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чьи, испанские поди как всегда.

Да, Испанские. С семечками.
В коробке 2.3 кг.
Стоят 1.74 Евро.
У вас - дорогие... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10182
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:07
#4860
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Стоят 1.74 Евро. У вас - дорогие..


Пакистан за тот же вес 2.3 получается
1.33 евро. Дешевле
Профайл
Страница 324 из 325«1...322323324325»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS