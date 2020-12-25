Прогноз на 5 дней
небольшой снег-10°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • В-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 324 из 324«1...322323324
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 11:34
#4846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас там законодательно запрещено на рождество работать

Законодательно, по воскресеньям и в праздничные дни.Цитата:
Козлов я:
Церковный то налог все платят

Только католики и евангелики, состоящие так сказать... ;-)
Ортодоксы, и как я не "состоящие" не плотят ;-) Цитата:
alex_60:
Деревня, С рождеством1

Присоединяюсь. Хорошего Рождества! :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 13:56
#4847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деревня, С рождеством1

Спасибо, от всей Деревни... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 14:00]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 15:09
#4848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша Ёлка.

Весной, высадим в землю... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 25.12.2020 - 15:11]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 16:54
#4849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Магазины все закрыты, мох теперь...

Алекс, ты только и думаешь,про еду.

Вот для чего. Землю - укрывать... :lol: :oops: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2061
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 17:16
#4850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Магазины все закрыты

Так открой, Алекс...

Профайл
Страница 324 из 324«1...322323324
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS