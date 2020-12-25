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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2061
Советы на каждый день
Отправлено: 25.12.20 - 17:10
#346
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ПРИГОДИТСЯ ЗА ВЕРСТАКОМ
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.





Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.



Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.



Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
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