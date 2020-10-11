Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия

Отправлено: - 13:02

Цитата-/Просто туристическая путевка. А насчёт Гоа --- не помню./









Пока не увижу не поверю, что в Индию пускали по тур путевке)









Цитата-/Здесь ни одного казаха то не жило,Ну разве этот Кус только, с Танай.Мертвый язык, тут./





Без проблем дискутировать на данную тему можно долго,особенно на форуме) рациональное предложение, запиши видео с данным мнением на трезвую голову,и посмотрим сколько людей тебя поддержат,а сколько сочтут тебя не правым,согласен?) Жду...