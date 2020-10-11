Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия. Читать новость
У нас тут язык переселенцев. Как в Америке английский. Русский. Другого и быть не может. Татары, русские, украинцы... Торговцы, а потом Освоение Целины.. Со всей страны. Здесь ни одного казаха то не жило, Ну разве этот Кус только, с Танай. Мертвый язык, тут.
Цитата-/Просто туристическая путевка. А насчёт Гоа --- не помню./
Пока не увижу не поверю, что в Индию пускали по тур путевке)
Цитата-/Здесь ни одного казаха то не жило,Ну разве этот Кус только, с Танай.Мертвый язык, тут./
Без проблем дискутировать на данную тему можно долго,особенно на форуме) рациональное предложение, запиши видео с данным мнением на трезвую голову,и посмотрим сколько людей тебя поддержат,а сколько сочтут тебя не правым,согласен?) Жду...
Цитата-/Из вашего высказывания можно сделать вывод, что читать не все могут/
Нет,мое высказывание несет прямую мысль,сможет Сашка сказать все что сказал выше, на камеру?) Бумага все стерпит) а вот "лицом посветить хватит душка"? (Кадыров заранее извините вашу фразу взял) Вот жду....
Victor Yang: Например, услышав слово "мороженое" будет канючить его
Сейчас сижу и ем в одиночестве мороженое, отличное, не приторно сладкое, вкусное, идеальной консистенции, вкус называется французская ваниль. Предложил детям составить мне компанию - оба отказались, не хотят "балмуздак" . Никто не хочет взять к себе детвору на перевоспитание? ))
Лишить русский язык статуса официального потребовали митингующие в Павлодаре
В Павлодаре перед городским Дворцом культуры имени Естая прошел санкционированный властями митинг в защиту казахского языка. Одним из главных требований участников стало лишение русского языка статуса официального.
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