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Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
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