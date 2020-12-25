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≡ Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40586
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 25.12.20 - 13:13
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Об этом сегодня, 25 декабря, на брифинге в РСК сообщил аким города Кайрат АХМЕТОВ. То есть, система электронного билетирования продолжает работать в тестовом режиме и проезд за наличные будет стоить 80 тенге до названной даты.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
106
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 25.12.20 - 13:13
#1
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возможно ли будет оплачивать проезд обычной банковской картой?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7083
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 25.12.20 - 13:23
#2
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Цитата:
отодвигается до 1 февраля 2021 года

Ну не удивительно... и, наверняка, не последний перенос. Судя по тому, что квартет из перевозчиков, акимата, алемпэй и народа напоминает басню Крылова... а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь...
Согласия пока нет, как нет и четкого соблюдения новых правил, в первую очередь, самими перевозчиками. Нет и четких разъяснений по каждому способу оплаты. Информация,написанная доступным языком, должна быть в сми, на остановках, в автобусах.

Цитата:
постановление о вводе дифтарифов должно пройти аникоррупционную экспертизу.

А если не пройдет, то что? Вся эта возня окажется не нужной?

А ажиотаж на почтах, столпотворение и беготня, на которое в очередной раз обрекли людей, прежде всего пенсионеров... А где Нечитайло со своими нормами социальных дистанций и возрастных ограничений 65+ ???
Оказывается все это можно?

Я удивляюсь, неужели изобретают велосипед? В некоторых городах же наладили и работает. Зачем придумывать? Такое ощущение, что решили по сговору обеспечить на плаву одну известную контору за счет детей и пенсионеров.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1909
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 25.12.20 - 13:51
#3
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Цитата:
андрей 117:
возможно ли будет оплачивать проезд обычной банковской картой?
да, 2 месяца уже только ею и оплачиваю
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