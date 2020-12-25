Отправлено: - 00:36

abaika95:

А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......

Цитата:Ну в этот раз видимо было интересно, раз на два абзаца расписали за поуехавших))