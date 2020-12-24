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За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40586
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
Баннер с надписью «Мы против строительства в нашем дворе!» вывесили 12 августа на стене дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Жильцы таким образом пытались остановить возведение 9-этажного здания общежития медицинского училища.
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Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
Газета Биздин Кустанай уже отчиталась, что к новому году общагу заселят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6325
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 14:44
Цитата-/Валерий Райхерт также сообщил, что жильцы продолжают добиваться признания строительства общежития медколледжа незаконным. Рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде назначено на 5 января 2021 года./
А никому не интересно последние 3 месяца на повестке перевод времени) Удобная тема поднимай когда надо,всегда актуалочка и люди ведутся)
А никому не интересно последние 3 месяца на повестке перевод времени) Удобная тема поднимай когда надо,всегда актуалочка и люди ведутся)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 35
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 15:03
Фирма должна согласно решению суда погасить долг за свое злодеяние. И если не согласна, то в свою очередь пусть предъявляет иск акимату- как заказчику этого действия.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 428
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:13
Дон кихот против ветрянной мельницы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 111
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:51
Нас уже многое не удивляет в Казахстане.
Хотя мы думали, что опять завернут это дело в суде.
Мы потому,что я уже настолько увидел несправедливости в строительстве этого 9 этажного общежития. И считая себя вместе с жителями этих домов в одной команде, отстаивающих свои права. В принципе живем близко от этого двора.
В начале ноября 2020 года жители подали в областной суд. Назначили заседание областного суда на начала декабря. Но из за болезни юристов и еще кого то, заседание перенесли на 5 января 2021 года. Видимо после заселения студентов в эту общежитие.
Т.е всеми способами откладывали заседание.
Мне мои знакомые соседи постоянно говорят, что идет нарушение тишины. Работают и в 2 и 3 ночи. Хотя и вызывали полицию. Но участковый полностью бездействует, и на него тоже Вера Ивановна писала заявление о бездействии участкового.
Одним словом молодцы жители. Борется за свои права. Вернули свои деньги и мои.
Эти деньги пригодятся для обращения в Верховный суд.
P.S. Читал много пустых комментарий о Копейске.
Прочитал несколько сообщений и про мой комментарий. Решил в это болото не лезть.
И всегда поражался тем, что ничего делать людям. Хотя понятно почему.
Это общежитие похоже на искусственный зуб. На ЗУБИЛО.
Обратите внимание.
Хотя мы думали, что опять завернут это дело в суде.
Мы потому,что я уже настолько увидел несправедливости в строительстве этого 9 этажного общежития. И считая себя вместе с жителями этих домов в одной команде, отстаивающих свои права. В принципе живем близко от этого двора.
В начале ноября 2020 года жители подали в областной суд. Назначили заседание областного суда на начала декабря. Но из за болезни юристов и еще кого то, заседание перенесли на 5 января 2021 года. Видимо после заселения студентов в эту общежитие.
Т.е всеми способами откладывали заседание.
Мне мои знакомые соседи постоянно говорят, что идет нарушение тишины. Работают и в 2 и 3 ночи. Хотя и вызывали полицию. Но участковый полностью бездействует, и на него тоже Вера Ивановна писала заявление о бездействии участкового.
Одним словом молодцы жители. Борется за свои права. Вернули свои деньги и мои.
Эти деньги пригодятся для обращения в Верховный суд.
P.S. Читал много пустых комментарий о Копейске.
Прочитал несколько сообщений и про мой комментарий. Решил в это болото не лезть.
И всегда поражался тем, что ничего делать людям. Хотя понятно почему.
Это общежитие похоже на искусственный зуб. На ЗУБИЛО.
Обратите внимание.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 16
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:57
Построили всё-таки впихнули как пазл из другого набора. По хорошему это здание вместе с самим колледжем куда-нибудь в Кустанай-2 было переселить, а не напрягать коммунальные службы, да жильцов
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10171
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 18:46
Цитата:
От тебя толку тоже ноль,
Хоть и хаешь всех подряд налево и направо.
Вроде бы...
Сабыр:
Дон кихот против ветрянной мельницы
Дон кихот против ветрянной мельницы
От тебя толку тоже ноль,
Хоть и хаешь всех подряд налево и направо.
Вроде бы...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 9
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 21:17
Снести эти дома на нужды государства! Отвести эти земли под строительства медицинского городка, а людям выделить жильё в микрорайоне Аэропорт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 432
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 21:36
Цитата:
Вот, правильно! А еще Вас лично отдать туда для опытов
ПолиграфЪ Боярышников:Снести эти дома на нужды государства! Отвести эти земли под строительства медицинского городка,
Вот, правильно! А еще Вас лично отдать туда для опытов
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9451
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 22:00
Цитата:
Ну если не хватает земли, можно как в Японии, из мусора острова новые строить )))
ПолиграфЪ Боярышников:
Снести эти дома на нужды государства!
Снести эти дома на нужды государства!
Ну если не хватает земли, можно как в Японии, из мусора острова новые строить )))
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 25.12.20 - 10:56
Суд опирался только на факты и потому решение логичное и принципиальное.
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 25.12.20 - 11:13
Цитата:
Вы вероятно суть конфликта не уловили.
Медицинский колледж — приспособленное общежитие, колледж увеличил приём и студенты учатся в 3 смены.
У колледжа нет спортзала и достаточного количества аудиторий. То что власти пытаются выдать за добродетель, на самом деле простая трата денег (народных денег) освоение бюджета.
Общежитие — это пристройка к сараю. Давно назрела необходимость строительства именно колледжа с полноценной инфраструктурой.
Люди возмущены потому что у них двор забрали и яблони вырубили, которые они сами сажали. К тому же 9 этажей полностью затенили двор и окна жителей.
ПолиграфЪ Боярышников:
Снести эти дома на нужды государства! Отвести эти земли под строительства медицинского городка, а людям выделить жильё в микрорайоне Аэропорт.
Снести эти дома на нужды государства! Отвести эти земли под строительства медицинского городка, а людям выделить жильё в микрорайоне Аэропорт.
Вы вероятно суть конфликта не уловили.
Медицинский колледж — приспособленное общежитие, колледж увеличил приём и студенты учатся в 3 смены.
У колледжа нет спортзала и достаточного количества аудиторий. То что власти пытаются выдать за добродетель, на самом деле простая трата денег (народных денег) освоение бюджета.
Общежитие — это пристройка к сараю. Давно назрела необходимость строительства именно колледжа с полноценной инфраструктурой.
Люди возмущены потому что у них двор забрали и яблони вырубили, которые они сами сажали. К тому же 9 этажей полностью затенили двор и окна жителей.
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 25.12.20 - 11:48
Цитата:
У Салкеновой нет цели что либо улавливать. Она просто очередной вернувшийся на сайт нурлыбот
peshexod:
Вы вероятно суть конфликта не уловили.
Вы вероятно суть конфликта не уловили.
У Салкеновой нет цели что либо улавливать. Она просто очередной вернувшийся на сайт нурлыбот
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