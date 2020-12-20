Отправлено: - 10:42

drakon:

Да, сегодня магазины закрылись в 14 часов. Теперь откроются в понедельник, 28 декабря. Всё успел.Барбара - готовит..

Цитата:У вас там законодательно запрещено на рождество работать,или это осознанный выбор местных спекулянтов?