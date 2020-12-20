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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 17:22
В 2020 году в Германии подорвали около 400 банкоматов.///
Денег нет у людей что ли
У нас не взрывают.
Денег нет у людей что ли
У нас не взрывают.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 17:51
Цитата:
У вас, наверное денег - нет,
в банкоматах.Зачкм их -
врывать?...
alex_60:
У нас не взрывают.
У нас не взрывают.
У вас, наверное денег - нет,
в банкоматах.Зачкм их -
врывать?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 19:32
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 23:46
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:37
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:56
Цитата:
Не, у него новый год - в Марте ))
drakon:
Абайка, ёлку поставил,что ли?
Абайка, ёлку поставил,что ли?
Не, у него новый год - в Марте ))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:59
Цитата:
А так похож на него...
maxsaf:
Не,
Не,
А так похож на него...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11369
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.20 - 03:01
Цитата:
Не, у него производственная травма вчера была на НГ.
За него сегодня другой номерок отдувается на форуме.
На фото надпись Картофель позабавила.
Сразу напоминает как Пётр мешок картофеля в Россию прислал из Европы.
drakon:
Абайка, ёлку поставил,что ли?
Абайка, ёлку поставил,что ли?
Не, у него производственная травма вчера была на НГ.
За него сегодня другой номерок отдувается на форуме.
На фото надпись Картофель позабавила.
Сразу напоминает как Пётр мешок картофеля в Россию прислал из Европы.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.20 - 03:33
Цитата:
Где?
Серый волк:
На фото надпись Картофель позабавила.
На фото надпись Картофель позабавила.
Где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6325
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.20 - 09:40
Цитата-/Абайка, ёлку поставил,что ли?/
У меня елка под потолок а это кто на фотке ? Себя возле ёлки сфоткал что-ли?)
Цитата-/Не, у него производственная травма вчера была на НГ/
У меня и другие дела есть в отличии от тебя,ты наконец-то работу по душе нашел? Сторожем ?) Поэтому по ночам тут писулькаешь?) Ну трудись трудись
У меня елка под потолок а это кто на фотке ? Себя возле ёлки сфоткал что-ли?)
Цитата-/Не, у него производственная травма вчера была на НГ/
У меня и другие дела есть в отличии от тебя,ты наконец-то работу по душе нашел? Сторожем ?) Поэтому по ночам тут писулькаешь?) Ну трудись трудись
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.20 - 20:41
Цитата:
Что, вкусный?
Магазины все закрыты, мох теперь...
drakon:
После обеда, в лес ездили,за мхом.
После обеда, в лес ездили,за мхом.
Что, вкусный?
Магазины все закрыты, мох теперь...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.20 - 21:49
Цитата:
Да, сегодня магазины закрылись в
14 часов. Теперь откроются в
понедельник, 28 декабря.
Всё успел.Барбара - готовит...
alex_60:
Магазины все закрыты,
Магазины все закрыты,
Да, сегодня магазины закрылись в
14 часов. Теперь откроются в
понедельник, 28 декабря.
Всё успел.Барбара - готовит...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 10:16
Деревня, С рождеством1
вот читаю результаты опроса.
//Большинство жителей Германии в качестве рождественского ужина
предпочитают очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат:
27 процентов - по данным опроса, проведенного порталом Mydays в Германии
накануне нынешних праздников.
Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях,
которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет.
только на втором месте Рождественское жаркое(гусь и подобное),
его выбрали примерно 10 процентов респондентов.//
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 10:17]
вот читаю результаты опроса.
//Большинство жителей Германии в качестве рождественского ужина
предпочитают очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат:
27 процентов - по данным опроса, проведенного порталом Mydays в Германии
накануне нынешних праздников.
Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях,
которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет.
только на втором месте Рождественское жаркое(гусь и подобное),
его выбрали примерно 10 процентов респондентов.//
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 10:17]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 7628
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 10:42
Цитата:
У вас там законодательно запрещено на рождество работать,или это осознанный выбор местных спекулянтов?
drakon:
Да, сегодня магазины закрылись в 14 часов. Теперь откроются в понедельник, 28 декабря. Всё успел.Барбара - готовит..
Да, сегодня магазины закрылись в 14 часов. Теперь откроются в понедельник, 28 декабря. Всё успел.Барбара - готовит..
У вас там законодательно запрещено на рождество работать,или это осознанный выбор местных спекулянтов?
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