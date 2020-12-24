Отправлено: - 13:34



такой документ появился в пору управления областью Сергеем Кулагиным, когда по-тихому вывели из реестра памятников и другой знаковый объект - кинотеатр «Костанай».

[Исправлено: юля елиссева, 24.12.2020 - 13:37]

Цитата:Кинотеатр "Кустанай" вывел из числа памятников культуры Шукеев. Тогда это был единственный способ спасти кинотеатр. Пока он был памятником культуры и был на балансе у государства, его не могли продать фирме Отау-Синема, которая оснастила самым продвинутым на то время киноборудованием. А потом уже снесла кинотеатр фирма "Аркада".