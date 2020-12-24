Год получился совсем уж нетрадиционным, поэтому мы решили подвести его итоги не так, как обычно, без номинаций, хотя претенденты на звания «Скандал года», «Маразм года» или «Тайна года» были, и даже по несколько. Корреспонденты «НГ», как и наши читатели, ездили в переполненных дачных автобусах и возмущались нелогичностью антипандемийных запретов, сочувствовали врачам и медсестрам, брошенным на амбразуру первой волны КВИ буквально с голыми руками, поражались нравам элиты, которая на голубом глазу предъявляет друг другу претензии за невыполнение коррупционных обязательств. Но журналисты еще пытались получить ответы на возникающие у общества вопросы, чтобы сообщить об этом на бумаге, сайте и в соцсетях. И сейчас самое время рассказать о том, что в остатке, предельно субъективно. А также сделать выводы на будущее. Читать статью
такой документ появился в пору управления областью Сергеем Кулагиным, когда по-тихому вывели из реестра памятников и другой знаковый объект - кинотеатр «Костанай».
Кинотеатр "Кустанай" вывел из числа памятников культуры Шукеев. Тогда это был единственный способ спасти кинотеатр. Пока он был памятником культуры и был на балансе у государства, его не могли продать фирме Отау-Синема, которая оснастила самым продвинутым на то время киноборудованием. А потом уже снесла кинотеатр фирма "Аркада".
Цитата-/Оно и понятно: поскольку 2 года назад глава региона Архимед Мухамбетов доложил правительству, что запроса о возврате времени «от жителей не поступало», значит, и против природы пойти не грех. /
А что 16 лет против природы шли никого не колышило а вот сейчас зачесались?) А знаете почему 16 лет никого не колышило? Все работали и не парились а сейчас на пенсию вышли и скучно стало) ну на то они и активисты.......
В продолжение мусорной темы в Рудном, следует добавить акимат за 21 лямов установил 14 камер на случай выявить кто тут раскидывает пакеты с памперсами и прокладками мимо контейнера, однако прошло достаточно времени и никого не наказали, а мусор так накопляется в отдельном стогу мимо контейнера...
очень хорошая статья. Краткий экскурс в 2020 год.. Конечно, еще много было событий, но и те, которые освещены тут характеризуют этот непростой уходящий год, а также и нашу власть, которая в большей части имитирует деятельность и продолжает неустанно дальше коррумпироваться. Сотрудники "Нашей Газеты" и в этом году славно поработали. Эта единственная газета, которую я на протяжении нескольких лет читаю с удовольствием. Спасибо Вам журналисты, а также Вам постоянные комментаторы газеты. Всех поздравляю с новым годом. Пусть он для нашего народа будет более благосклонным и спокойным
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