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≡ Очень личное про уходящий год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 09:42
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Год получился совсем уж нетрадиционным, поэтому мы решили подвести его итоги не так, как обычно, без номинаций, хотя претенденты на звания «Скандал года», «Маразм года» или «Тайна года» были, и даже по несколько. Корреспонденты «НГ», как и наши читатели, ездили в переполненных дачных автобусах и возмущались нелогичностью антипандемийных запретов, сочувствовали врачам и медсестрам, брошенным на амбразуру первой волны КВИ буквально с голыми руками, поражались нравам элиты, которая на голубом глазу предъявляет друг другу претензии за невыполнение коррупционных обязательств. Но журналисты еще пытались получить ответы на возникающие у общества вопросы, чтобы сообщить об этом на бумаге, сайте и в соцсетях. И сейчас самое время рассказать о том, что в остатке, предельно субъективно. А также сделать выводы на будущее.
Читать статью

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Re: Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 09:42
#1
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Итоги гадания на кофейной гуще будут? Где вы с гадалкой загадывали кому че в этом году предопределено)



Совет:ищите другую)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1907
Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 13:34
#2
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Цитата:

такой документ появился в пору управления областью Сергеем Кулагиным, когда по-тихому вывели из реестра памятников и другой знаковый объект - кинотеатр «Костанай».

Кинотеатр "Кустанай" вывел из числа памятников культуры Шукеев. Тогда это был единственный способ спасти кинотеатр. Пока он был памятником культуры и был на балансе у государства, его не могли продать фирме Отау-Синема, которая оснастила самым продвинутым на то время киноборудованием. А потом уже снесла кинотеатр фирма "Аркада".

[Исправлено: юля елиссева, 24.12.2020 - 13:37]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Re: Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 13:40
#3
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Цитата-/Оно и понятно: поскольку 2 года назад глава региона Архимед Мухамбетов доложил правительству, что запроса о возврате времени «от жителей не поступало», значит, и против природы пойти не грех. /



А что 16 лет против природы шли никого не колышило а вот сейчас зачесались?) А знаете почему 16 лет никого не колышило? Все работали и не парились а сейчас на пенсию вышли и скучно стало) ну на то они и активисты.......
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1117
Re: Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 14:27
#4
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Цитата:
abaika95:
А что 16 лет против природы шли никого не колышило а вот сейчас зачесались?)


Ну, хорош уже врать, вопрос этот поднимался почти каждый год. И не только местными, КТК лет 5 назад сюжет снимали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 14:29
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну, хорош уже врать, вопрос этот поднимался почти каждый год. И не только местными, КТК лет 5 назад сюжет снимали./



Да я то не вру,вот в статье читаю) получается каждый год вопрос поднимался и каждый год акимы в Астане что отвечали? 16 лет кряду врали? Или только последние 2 года?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4346
Re: Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 22:56
#6
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В продолжение мусорной темы в Рудном, следует добавить акимат за 21 лямов установил 14 камер на случай выявить кто тут раскидывает пакеты с памперсами и прокладками мимо контейнера, однако прошло достаточно времени и никого не наказали, а мусор так накопляется в отдельном стогу мимо контейнера...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Очень личное про уходящий год
Отправлено: 24.12.20 - 23:31
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
следует добавить акимат за 21 лямов установил 14 камер

Ну пришел чел в маске и с капюшоном, выкинул мимо контейнера, и ушел спокойно. А вот если бы миллионы потратили на вывоз мусора и уборку вокруг бачков - было бы чище
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
35
Re: Очень личное про уходящий год
Отправлено: 25.12.20 - 08:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень хорошая статья. Краткий экскурс в 2020 год.. Конечно, еще много было событий, но и те, которые освещены тут характеризуют этот непростой уходящий год, а также и нашу власть, которая в большей части имитирует деятельность и продолжает неустанно дальше коррумпироваться. Сотрудники "Нашей Газеты" и в этом году славно поработали. Эта единственная газета, которую я на протяжении нескольких лет читаю с удовольствием. Спасибо Вам журналисты, а также Вам постоянные комментаторы газеты. Всех поздравляю с новым годом. Пусть он для нашего народа будет более благосклонным и спокойным
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