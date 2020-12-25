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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:32
Цитата:
Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь. Выход только - получить доверие граждан к государству. Хотя... Билл Гейтс наверняка про граждан США говорил, а там с этим должно быть всё в порядке. Поэтому будут те кто лопает информацию со всяких мордокниг, свиттеров и одноглазников. У нас пенсионерка работала. И пару лет назад в Астане был сильный ураган. Она пришла утром и говорит - вы видели фото - в Астане даже Байтерек погнулся (кто-то зафотожабил такое). И это человек с высшим техническим советским образованием.
maxsaf:
мракобесием можно бороться только просвещением.
мракобесием можно бороться только просвещением.
Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь. Выход только - получить доверие граждан к государству. Хотя... Билл Гейтс наверняка про граждан США говорил, а там с этим должно быть всё в порядке. Поэтому будут те кто лопает информацию со всяких мордокниг, свиттеров и одноглазников. У нас пенсионерка работала. И пару лет назад в Астане был сильный ураган. Она пришла утром и говорит - вы видели фото - в Астане даже Байтерек погнулся (кто-то зафотожабил такое). И это человек с высшим техническим советским образованием.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20682
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:33
Цитата:
Цитата:
Ещё - процитировать?...
abaika95:
серого нюхателя подмышек
серого нюхателя подмышек
Цитата:
abaika95:
Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать к
Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать к
Ещё - процитировать?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:34
Цитата-/А как мы узнаем, бомбануло или еще нет/
А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......
А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:35
Цитата:
Тут я не согласен. Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.
Victor Yang:
Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь.
Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь.
Тут я не согласен. Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:36
Биба все угомонится не могет
Видно по цирку оплата за знаки идёт)
Видно по цирку оплата за знаки идёт)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:36
Цитата:
Ну в этот раз видимо было интересно, раз на два абзаца расписали за поуехавших))
abaika95:
А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......
А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......
Ну в этот раз видимо было интересно, раз на два абзаца расписали за поуехавших))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:43
Цитата:
В школе не все осознанно подходят к образованию, а потом всё забывается и увидев пост в социальной сети о нескольких несчастных случаях после прививки, там ещё комментарии "что тоже у знакомых было" - и новый антипрививочник готов. Там теории заговора ещё и прочее. Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.
А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?
[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2020 - 00:45]
maxsaf:
Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.
Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.
В школе не все осознанно подходят к образованию, а потом всё забывается и увидев пост в социальной сети о нескольких несчастных случаях после прививки, там ещё комментарии "что тоже у знакомых было" - и новый антипрививочник готов. Там теории заговора ещё и прочее. Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.
А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?
[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2020 - 00:45]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:46
Цитата:
Серый - он накладывает, потом размазывает, и делает это с наслаждением, даже наверное с улыбкой в тот момент) А по довольному и счастливому лицу сложно сказать, бомбит его или нет.
[Исправлено: maxsaf, 25.12.2020 - 00:52]
abaika95:
серый на каждое слово кидает 10 это бомбит?
серый на каждое слово кидает 10 это бомбит?
Серый - он накладывает, потом размазывает, и делает это с наслаждением, даже наверное с улыбкой в тот момент) А по довольному и счастливому лицу сложно сказать, бомбит его или нет.
[Исправлено: maxsaf, 25.12.2020 - 00:52]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:51
Цитата:
У меня только есть статистика по верующим среди ученых и среди заключенных
Цитата:
В школе должны рассказать о прививках, причем не на ОБЖ каком-нибудь, а на биологии. А так же обяснить статистику, вероятность и прочие элементарные вещи.
Victor Yang:
А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?
А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?
У меня только есть статистика по верующим среди ученых и среди заключенных
Цитата:
Victor Yang:
Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.
Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.
В школе должны рассказать о прививках, причем не на ОБЖ каком-нибудь, а на биологии. А так же обяснить статистику, вероятность и прочие элементарные вещи.
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