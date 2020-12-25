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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13539
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:32
#14656
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Цитата:
maxsaf:
мракобесием можно бороться только просвещением.

Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь. Выход только - получить доверие граждан к государству. Хотя... Билл Гейтс наверняка про граждан США говорил, а там с этим должно быть всё в порядке. Поэтому будут те кто лопает информацию со всяких мордокниг, свиттеров и одноглазников. У нас пенсионерка работала. И пару лет назад в Астане был сильный ураган. Она пришла утром и говорит - вы видели фото - в Астане даже Байтерек погнулся (кто-то зафотожабил такое). И это человек с высшим техническим советским образованием.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20682
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:33
#14657
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Цитата:
abaika95:
серого нюхателя подмышек

Цитата:
abaika95:
Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать к

Ещё - процитировать?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:34
#14658
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Цитата-/А как мы узнаем, бомбануло или еще нет/



А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:35
#14659
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Цитата:
Victor Yang:
Всех не просветишь и критическое мышление каждому не привьёшь.

Тут я не согласен. Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:36
#14660
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Биба все угомонится не могет


Видно по цирку оплата за знаки идёт)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:36
#14661
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Цитата:
abaika95:
А никак,серый на каждое слово кидает 10 это бомбит? Меня никогда не бомбит мне либо интересно либо нет, запомните это!) Когда начинаю расписывать мне интересна тема когда отделываюсь парафраз значит скучно и занудно......

Ну в этот раз видимо было интересно, раз на два абзаца расписали за поуехавших))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13539
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:43
#14662
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Цитата:
maxsaf:
Всеобщее среднее образование же есть почти везде. Нужно только чуть поправить, меньше мУти давать, больше полезного.

В школе не все осознанно подходят к образованию, а потом всё забывается и увидев пост в социальной сети о нескольких несчастных случаях после прививки, там ещё комментарии "что тоже у знакомых было" - и новый антипрививочник готов. Там теории заговора ещё и прочее. Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.

А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?

[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2020 - 00:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:46
#14663
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Цитата:
abaika95:
серый на каждое слово кидает 10 это бомбит?

Серый - он накладывает, потом размазывает, и делает это с наслаждением, даже наверное с улыбкой в тот момент) А по довольному и счастливому лицу сложно сказать, бомбит его или нет. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.12.2020 - 00:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:51
#14664
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Цитата:
Victor Yang:
А вот интересно - среди отказывающихся от прививок есть статистика по их образованию?

У меня только есть статистика по верующим среди ученых и среди заключенных :lol:

Цитата:
Victor Yang:
Тут простыми знаниями не отделаешься - тут нужно уметь сопоставлять информацию.

В школе должны рассказать о прививках, причем не на ОБЖ каком-нибудь, а на биологии. А так же обяснить статистику, вероятность и прочие элементарные вещи.
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