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maxsaf:

Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))

Цитата:Отказ от прививок - не обязательно из-за религии. Есть упоротые антипрививочники, начитавшихся всех этих ваших интернетов и сделавших "выводы", совершив систематическую ошибку выжившего. Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же. Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны. Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.