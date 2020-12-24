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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:32
#14641
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Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6062
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:35
#14642
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Цитата:
maxsaf:
Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.

Он не одинок. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 23:36
#14643
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Германия - дракон и электрон как два клоуна биба и боба


Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк


Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать как свою фамилию и имя зашифровать, это у нас по части "умных"


У нас- все нормальные люди с нормальными никами,кто 81,кто 60,кто 95,кто 52 и дальше,не заморачиваются люди у нас темболее для серого нюхателя подмышек ничего сложнее и не надо, ему и так пойдет)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6325
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 23:45
#14644
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Цитата-/Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?/


Цитата-/Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???/




И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!)


Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе)

А по факту это даже не смешно

Это как смотреть перестроичные фильмы Рязанова и Гайдая

"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:10
#14645
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Цитата:
abaika95:
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!) Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе) А по факту это даже не смешно

Бабах, опять рвануло))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:12
#14646
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Цитата:
abaika95:
это у нас по части "умных"

Дык я и номер телефона домашний дал )
Предельно упростил вашу задачу )
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13539
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:15
#14647
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Цитата:
maxsaf:
Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))

Отказ от прививок - не обязательно из-за религии. Есть упоротые антипрививочники, начитавшихся всех этих ваших интернетов и сделавших "выводы", совершив систематическую ошибку выжившего. Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же. Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны. Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.

Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:20
#14648
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Цитата:
Victor Yang:
Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны.

Согласен, не все, ибо гуманитарное образование - тоже образование.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20682
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:21
#14649
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Цитата:
maxsaf:
Бабах, опять рвануло))

У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:21
#14650
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Цитата:
Victor Yang:
Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.

Ну поздравляю. Теперь ваши дети смогут получить то образование, которое вы хотите им дать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:24
#14651
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же

Однозначно утопия. С мракобесием можно бороться только просвещением.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:24
#14652
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Цитата:
drakon:
У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?...

Еще не понятно, щас выйдет - спросим))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:26
#14653
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Цитата:
Victor Yang:
Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.

Так вот почему меня туда не тянет - живу на релаксе, природа, работа - не бей лежачего ))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20682
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:27
#14654
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Цитата:
maxsaf:
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны

Цитата:
abaika95:
"Старикам тут не место

Цитата:
abaika95:
Германия - дракон и электрон как два клоуна биба и боба

Когда это - прекратится?... 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9451
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:31
#14655
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Цитата:
drakon:
Когда это - прекратится?...

А как мы узнаем, бомбануло или еще нет :lol:
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