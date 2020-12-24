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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:32
Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 6062
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:35
Цитата:
Он не одинок.
maxsaf:
Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
Он не одинок.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 23:36
Германия - дракон и электрон как два клоуна биба и боба
Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк
Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать как свою фамилию и имя зашифровать, это у нас по части "умных"
У нас- все нормальные люди с нормальными никами,кто 81,кто 60,кто 95,кто 52 и дальше,не заморачиваются люди у нас темболее для серого нюхателя подмышек ничего сложнее и не надо, ему и так пойдет)
Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк
Канада -макСАФ не мог ничего лучше придумать как свою фамилию и имя зашифровать, это у нас по части "умных"
У нас- все нормальные люди с нормальными никами,кто 81,кто 60,кто 95,кто 52 и дальше,не заморачиваются люди у нас темболее для серого нюхателя подмышек ничего сложнее и не надо, ему и так пойдет)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 23:45
Цитата-/Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?/
Цитата-/Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???/
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!)
Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе)
А по факту это даже не смешно
Это как смотреть перестроичные фильмы Рязанова и Гайдая
"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте
Цитата-/Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???/
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!)
Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе)
А по факту это даже не смешно
Это как смотреть перестроичные фильмы Рязанова и Гайдая
"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:10
Цитата:
Бабах, опять рвануло))
abaika95:
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!) Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе) А по факту это даже не смешно
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны от мудрости и веселья! И думают их сарказм выше всех Янов арлазорловых (слышь мужжик!) Думают "ух уделали"!! Вот мы то! Мы ещё можем! И могем! И ваще мы крутые пенсюки берём чем надо!!(кулак в воздухе) А по факту это даже не смешно
Бабах, опять рвануло))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:12
Цитата:
Дык я и номер телефона домашний дал )
Предельно упростил вашу задачу )
abaika95:
это у нас по части "умных"
это у нас по части "умных"
Дык я и номер телефона домашний дал )
Предельно упростил вашу задачу )
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13539
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:15
Цитата:
Отказ от прививок - не обязательно из-за религии. Есть упоротые антипрививочники, начитавшихся всех этих ваших интернетов и сделавших "выводы", совершив систематическую ошибку выжившего. Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же. Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны. Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.
Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.
maxsaf:
Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))
Какая наука? Абсолютное большинство же в религию ударилось. Ну вот пусть там их и лечат, и прививают ))
Отказ от прививок - не обязательно из-за религии. Есть упоротые антипрививочники, начитавшихся всех этих ваших интернетов и сделавших "выводы", совершив систематическую ошибку выжившего. Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же. Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны. Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.
Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:20
Цитата:
Согласен, не все, ибо гуманитарное образование - тоже образование.
Victor Yang:
Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны.
Насчёт религии - ты, наверное, очень хорошо думаешь о верующих. Не все они необразованы и темны.
Согласен, не все, ибо гуманитарное образование - тоже образование.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:21
Цитата:
У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?...
maxsaf:
Бабах, опять рвануло))
Бабах, опять рвануло))
У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:21
Цитата:
Ну поздравляю. Теперь ваши дети смогут получить то образование, которое вы хотите им дать.
Victor Yang:
Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.
Меня, кстати, можно поздравить - мне одобрено гражданство РФ.
Ну поздравляю. Теперь ваши дети смогут получить то образование, которое вы хотите им дать.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:24
Цитата:
Однозначно утопия. С мракобесием можно бороться только просвещением.
Victor Yang:
Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же
Я думаю что давно пора право пользования интернетом выдавать как права на автомобиль - чтобы убедиться что человек знает правила размещения информации и готов отвечать за нарушения. Это, конечно, утопия и технически сложно, но все же
Однозначно утопия. С мракобесием можно бороться только просвещением.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:24
Цитата:
Еще не понятно, щас выйдет - спросим))
drakon:
У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?...
У абайки95, мочевой пузырь - лопнул?...
Еще не понятно, щас выйдет - спросим))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:26
Цитата:
Так вот почему меня туда не тянет - живу на релаксе, природа, работа - не бей лежачего ))
Victor Yang:
Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.
Многие ходят туда для души - просто энергетика там спокойная и умиротворяющая. В бешеном ритме жизни этого очень не хватает.
Так вот почему меня туда не тянет - живу на релаксе, природа, работа - не бей лежачего ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:27
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Когда это - прекратится?...
maxsaf:
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны
И веселятся мужички по 40-50 лет им при этом,писают в штаны
Цитата:
abaika95:
"Старикам тут не место
"Старикам тут не место
Цитата:
abaika95:
Германия - дракон и электрон как два клоуна биба и боба
Германия - дракон и электрон как два клоуна биба и боба
Когда это - прекратится?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 00:31
Цитата:
А как мы узнаем, бомбануло или еще нет
drakon:
Когда это - прекратится?...
Когда это - прекратится?...
А как мы узнаем, бомбануло или еще нет
-
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