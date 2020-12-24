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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 976 из 977«1...974975976977»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:31
#14626
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Цитата:
maxsaf:
Тяжелый случай)





Согласен.




Тут надо разбираться,

Что и как.





Почему так получилось.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6321
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:40
#14627
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Цитата-/шпик-1.соленое подкожное свиное сало2.сыщик, тайный агент полиции/


Все просто,на Украине небыло полиции а название красивое вот и взяли себе для бекончика
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6321
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:42
#14628
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Цитата:
alex_60:
Согласен


Хороший коммент.
Молодец
Старик
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:50
#14629
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Цитата:
abaika95:
Старик





Подписался то зачем?



Теперь все будут знать что у тебя
Подпольное имя Старик.



Прокололся ты.




Бывает.



Расслабился ты.


Могут так в сержантах и оставить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:53
#14630
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Сейчас придет серенький волчок



И расскажет

Как здоровье у сисяна.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:02
#14631
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Немного забавностей русского языка.
;-)
Если на прилавке лежат два куска шпика, то моножественного числа в традиционном понимании всё равно не существует, даже если весь прилавок завален шпиком.

Но вот если на форуме появились шпики?
Множественное число уже тут как тут.
Пишем ШПИКИ на форуме :lol:
А про прилавок со шпиком, этого сказать абсолютно никак нельзя! :-)

Есть правда одно исключение! Есть!

Если два шпика сядут на прилавок!!! :lol: :lol: :lol:

Можно смело писать: "Шпики на прилавке" :lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20679
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:07
#14632
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Цитата:
Серый волк:
Можно смело писать: "Шпики на прилавке" :lol: :lol: :lol:

А чтобы их не путать, номера им присвоили... 8-) :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:08
#14633
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Раз уже мы заговорили про прилавки на базаре.
То можно ещё немного забавного про казусы с ценой.
;-)
Представьте себе, что подходит чиновник к прилавку на базаре и глядя на шмотки сала говорит на чистом русском (или с актюбинским акцентом): почём нынче шпики?
Будет звучать смешно! :lol: :lol:
Ну если конечно на некоем базаре где-то между рядов корейской морковки не сидят на прилавке и продаются шпики для форумов. :-)


Но вот эта же самая фраза при приеме шпиков на работу и проверке их сапоголизательных способностей в форуме уже звучать будет абсолютно естественно: почём нынче шпики?

:lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:20]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:12
#14634
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Цитата:
drakon:
А чтобы их не путать, номера им присвоили...,

Это исключительно для мадам бухгалтера, которая в сортах шпиков не разбирается!

Кстати как сказать эту фразу про шпик на базаре?
Ума не приложу!
Может кто подскажет?

Может быть так:
Мадам бухгалтер в сортах шпика не разбирается и ориентируется только на штемпель с номерком ветеринарного надзора на шкурке

8-) 8-) 8-) 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10167
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:18
#14635
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Я специально зверью кость бросил.
Знал что он на запах придет.
Голодный видать.
Сам то он уже ничего придумать не может,
Сисян да сисян...
Ну, читаем откровения голодного пса..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9438
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:19
#14636
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Цитата:
Серый волк:

Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил? :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:22
#14637
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?

Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,
Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20679
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:24
#14638
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Цитата:
alex_60:
Я специально

Алекс, получил ответ,
от главреда?... :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:34
#14639
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Да, кстати у шпика запах и солёность частично передаются у двух кусков шпика лежащих в одном пакете.
Не кладите венгерского шпика (правильнее конечно "Венгерский шпик") рядом с украинским салом! :lol: :lol:

Точно так и у шпиков на форуме, определённые слова и словосочетания маркеры у них, как хорошо видно, отлично передаются! :-)
Ну вот например у Кремлёвского шпика выражение "сисян" и у жалкого акиматского окажется точно такое! :lol: :lol:

Может быть этому способствует их происхождение. Ну многие ведь догадываются что их набирают по туалетным кабинкам общественных сортиров автовокзалов и базаров.
А там такой "слэнг" вполне естественный! :lol: :lol:
Можем представить как это происходит. Сидят эдакие ярко одетые в стиле нечто большее чем унисекс в кабинках и слащавыми голосками переговариваются: ты такой сисяша.... сам сисян!...
И тут голос из соседней кабинки: мальчики а вам работа не нужна? на форуме будете заниматься тем же самым, только за деньги и с номерками
8-) 8-)
:lol: :lol:
:-P :-P

[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9438
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:30
#14640
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Билл Гейтс в своем личном блоге подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

... опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
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