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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:31
Цитата:
Согласен.
Тут надо разбираться,
Что и как.
Почему так получилось.
maxsaf:
Тяжелый случай)
Тяжелый случай)
Согласен.
Тут надо разбираться,
Что и как.
Почему так получилось.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:40
Цитата-/шпик-1.соленое подкожное свиное сало2.сыщик, тайный агент полиции/
Все просто,на Украине небыло полиции а название красивое вот и взяли себе для бекончика
Все просто,на Украине небыло полиции а название красивое вот и взяли себе для бекончика
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:42
Цитата:
Хороший коммент.
Молодец
Старик
alex_60:
Согласен
Согласен
Хороший коммент.
Молодец
Старик
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:50
Цитата:
Подписался то зачем?
Теперь все будут знать что у тебя
Подпольное имя Старик.
Прокололся ты.
Бывает.
Расслабился ты.
Могут так в сержантах и оставить.
abaika95:
Старик
Старик
Подписался то зачем?
Теперь все будут знать что у тебя
Подпольное имя Старик.
Прокололся ты.
Бывает.
Расслабился ты.
Могут так в сержантах и оставить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:53
Сейчас придет серенький волчок
И расскажет
Как здоровье у сисяна.
И расскажет
Как здоровье у сисяна.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:02
Немного забавностей русского языка.
Если на прилавке лежат два куска шпика, то моножественного числа в традиционном понимании всё равно не существует, даже если весь прилавок завален шпиком.
Но вот если на форуме появились шпики?
Множественное число уже тут как тут.
Пишем ШПИКИ на форуме
А про прилавок со шпиком, этого сказать абсолютно никак нельзя!
Есть правда одно исключение! Есть!
Если два шпика сядут на прилавок!!!
Можно смело писать: "Шпики на прилавке"
Если на прилавке лежат два куска шпика, то моножественного числа в традиционном понимании всё равно не существует, даже если весь прилавок завален шпиком.
Но вот если на форуме появились шпики?
Множественное число уже тут как тут.
Пишем ШПИКИ на форуме
А про прилавок со шпиком, этого сказать абсолютно никак нельзя!
Есть правда одно исключение! Есть!
Если два шпика сядут на прилавок!!!
Можно смело писать: "Шпики на прилавке"
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:07
Цитата:
А чтобы их не путать, номера им присвоили...
Серый волк:
Можно смело писать: "Шпики на прилавке"
Можно смело писать: "Шпики на прилавке"
А чтобы их не путать, номера им присвоили...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:08
Раз уже мы заговорили про прилавки на базаре.
То можно ещё немного забавного про казусы с ценой.
Представьте себе, что подходит чиновник к прилавку на базаре и глядя на шмотки сала говорит на чистом русском (или с актюбинским акцентом): почём нынче шпики?
Будет звучать смешно!
Ну если конечно на некоем базаре где-то между рядов корейской морковки не сидят на прилавке и продаются шпики для форумов.
Но вот эта же самая фраза при приеме шпиков на работу и проверке их сапоголизательных способностей в форуме уже звучать будет абсолютно естественно: почём нынче шпики?
[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:20]
То можно ещё немного забавного про казусы с ценой.
Представьте себе, что подходит чиновник к прилавку на базаре и глядя на шмотки сала говорит на чистом русском (или с актюбинским акцентом): почём нынче шпики?
Будет звучать смешно!
Ну если конечно на некоем базаре где-то между рядов корейской морковки не сидят на прилавке и продаются шпики для форумов.
Но вот эта же самая фраза при приеме шпиков на работу и проверке их сапоголизательных способностей в форуме уже звучать будет абсолютно естественно: почём нынче шпики?
[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:12
Цитата:
Это исключительно для мадам бухгалтера, которая в сортах шпиков не разбирается!
Кстати как сказать эту фразу про шпик на базаре?
Ума не приложу!
Может кто подскажет?
Может быть так:
Мадам бухгалтер в сортах шпика не разбирается и ориентируется только на штемпель с номерком ветеринарного надзора на шкурке
drakon:
А чтобы их не путать, номера им присвоили...,
А чтобы их не путать, номера им присвоили...,
Это исключительно для мадам бухгалтера, которая в сортах шпиков не разбирается!
Кстати как сказать эту фразу про шпик на базаре?
Ума не приложу!
Может кто подскажет?
Может быть так:
Мадам бухгалтер в сортах шпика не разбирается и ориентируется только на штемпель с номерком ветеринарного надзора на шкурке
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:18
Я специально зверью кость бросил.
Знал что он на запах придет.
Голодный видать.
Сам то он уже ничего придумать не может,
Сисян да сисян...
Ну, читаем откровения голодного пса..
Знал что он на запах придет.
Голодный видать.
Сам то он уже ничего придумать не может,
Сисян да сисян...
Ну, читаем откровения голодного пса..
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:19
Цитата:
Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?
Серый волк:
Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:22
Цитата:
Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,
Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???
maxsaf:
Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?
Интересно, если Абайке позвонить и представится помощником заместителя акима - он расскажет, на скольких форумах сегодня нагадил?
Ну всё, я так хотел позвонить номерковым,
Ааааа!!!! Зачем ты их предупредил???
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:24
Цитата:
Алекс, получил ответ,
от главреда?...
alex_60:
Я специально
Я специально
Алекс, получил ответ,
от главреда?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 21:34
Да, кстати у шпика запах и солёность частично передаются у двух кусков шпика лежащих в одном пакете.
Не кладите венгерского шпика (правильнее конечно "Венгерский шпик") рядом с украинским салом!
Точно так и у шпиков на форуме, определённые слова и словосочетания маркеры у них, как хорошо видно, отлично передаются!
Ну вот например у Кремлёвского шпика выражение "сисян" и у жалкого акиматского окажется точно такое!
Может быть этому способствует их происхождение. Ну многие ведь догадываются что их набирают по туалетным кабинкам общественных сортиров автовокзалов и базаров.
А там такой "слэнг" вполне естественный!
Можем представить как это происходит. Сидят эдакие ярко одетые в стиле нечто большее чем унисекс в кабинках и слащавыми голосками переговариваются: ты такой сисяша.... сам сисян!...
И тут голос из соседней кабинки: мальчики а вам работа не нужна? на форуме будете заниматься тем же самым, только за деньги и с номерками
[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:43]
Не кладите венгерского шпика (правильнее конечно "Венгерский шпик") рядом с украинским салом!
Точно так и у шпиков на форуме, определённые слова и словосочетания маркеры у них, как хорошо видно, отлично передаются!
Ну вот например у Кремлёвского шпика выражение "сисян" и у жалкого акиматского окажется точно такое!
Может быть этому способствует их происхождение. Ну многие ведь догадываются что их набирают по туалетным кабинкам общественных сортиров автовокзалов и базаров.
А там такой "слэнг" вполне естественный!
Можем представить как это происходит. Сидят эдакие ярко одетые в стиле нечто большее чем унисекс в кабинках и слащавыми голосками переговариваются: ты такой сисяша.... сам сисян!...
И тут голос из соседней кабинки: мальчики а вам работа не нужна? на форуме будете заниматься тем же самым, только за деньги и с номерками
[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:43]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 22:30
Билл Гейтс в своем личном блоге подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
... опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
... опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
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