Отправлено: - 21:34

[Исправлено: Серый волк, 24.12.2020 - 18:43]

Да, кстати у шпика запах и солёность частично передаются у двух кусков шпика лежащих в одном пакете.Не кладите венгерского шпика (правильнее конечно "Венгерский шпик") рядом с украинским салом!Точно так и у шпиков на форуме, определённые слова и словосочетания маркеры у них, как хорошо видно, отлично передаются!Ну вот например у Кремлёвского шпика выражение "сисян" и у жалкого акиматского окажется точно такое!Может быть этому способствует их происхождение. Ну многие ведь догадываются что их набирают по туалетным кабинкам общественных сортиров автовокзалов и базаров.А там такой "слэнг" вполне естественный!Можем представить как это происходит. Сидят эдакие ярко одетые в стиле нечто большее чем унисекс в кабинках и слащавыми голосками переговариваются:И тут голос из соседней кабинки: