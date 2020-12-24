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≡ «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
«Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
Отправлено: 24.12.20 - 15:34
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Инвалид 2-й группы Марат САФАРГАЛИН из-за пандемии, единственным источником дохода осталась пенсия. Он обратился в редакцию «НГ» и подписчики помогли с трудоустройством. Но теперь, как говорит Марат, на всех планах можно поставить крест.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2057
Re: «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного...
Отправлено: 24.12.20 - 15:34
#1
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
9
Re: «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного...
Отправлено: 24.12.20 - 22:00
#2
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Тогда по сути снимут группу и отменят пенсию....Наверное всё таки из за мягко скажем состоянию здоровья он обучался в детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Знаю в Костанае его тёзку который с виду спокойный и не похож на больного. Но стоит только ему войти в конфликт с кем либо то тут же становиться крайне агрессивным и неадекватным,хватается сразу за холодное оружие. Уже не раз привлекался к административной ответственности. Необходимо быть крайне внимательным к таким людям и в предоставлении профессии.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4345
Re: «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного...
Отправлено: 24.12.20 - 22:29
#3
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Был у меня помощник, звали Ваня Гартман. Я его по хозяйству привлекал, работящий, чистюля, а главное золотые руки. Все его родные уехали в Германию оставив его одного на казённые харчи, в специальном заведении. В одно время встречал с нами новый год и выезжал на турбазу вместе с моей семьёй. Сильно обижался и скрывал от посторонних что находился в интернате. Но однажды встретил девушку и стал без спросу уходить на долго, за что был переведен в другой город и с тех пор я его не видел. Когда я пришел к руководству интерната поинтересоваться куда делся Ваня, мне много всего наговорили, что я просто удивлен почему он так не поступил со мной как плохо с другими...
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