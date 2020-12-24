Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
«Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать