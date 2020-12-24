Re: «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного...

Отправлено: - 22:29

Был у меня помощник, звали Ваня Гартман. Я его по хозяйству привлекал, работящий, чистюля, а главное золотые руки. Все его родные уехали в Германию оставив его одного на казённые харчи, в специальном заведении. В одно время встречал с нами новый год и выезжал на турбазу вместе с моей семьёй. Сильно обижался и скрывал от посторонних что находился в интернате. Но однажды встретил девушку и стал без спросу уходить на долго, за что был переведен в другой город и с тех пор я его не видел. Когда я пришел к руководству интерната поинтересоваться куда делся Ваня, мне много всего наговорили, что я просто удивлен почему он так не поступил со мной как плохо с другими...