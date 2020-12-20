Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 09:40

Цитата-/Абайка, ёлку поставил,что ли?/







У меня елка под потолок а это кто на фотке ? Себя возле ёлки сфоткал что-ли?)







Цитата-/Не, у него производственная травма вчера была на НГ/





У меня и другие дела есть в отличии от тебя,ты наконец-то работу по душе нашел? Сторожем ?) Поэтому по ночам тут писулькаешь?) Ну трудись трудись