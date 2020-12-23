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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 02:01
Цитата:
Вы готовы потерпеть спад при Навальном, до следующей большой смены власти с революционеров на экономистов?
Серый волк:
Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером.
Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером.
Вы готовы потерпеть спад при Навальном, до следующей большой смены власти с революционеров на экономистов?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 09:10
Цитата:
в счет зарплаты дают значит пончики.
пекарня за tv наверное рассчитывается.
помню когда то давно в прошлом веке
у нас тоже такое было.
maxsaf:
Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим?
Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим?
в счет зарплаты дают значит пончики.
пекарня за tv наверное рассчитывается.
помню когда то давно в прошлом веке
у нас тоже такое было.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 09:14
Цитата:
зачетный стишок. в тему.
Серый волк:
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.
зачетный стишок. в тему.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:05
Цитата:
У вас уровень дедукции зашкаливает. Возможно, дом Шерлока Холмса вам подарят - там в Англии, говорят щас не очень
alex_60:
в счет зарплаты дают значит пончики. пекарня за tv наверное рассчитывается.
в счет зарплаты дают значит пончики. пекарня за tv наверное рассчитывается.
У вас уровень дедукции зашкаливает. Возможно, дом Шерлока Холмса вам подарят - там в Англии, говорят щас не очень
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:13
Цитата:
Волнуюсь за собаку Баскервилей.
maxsaf:
там в Англии, говорят щас не очень
там в Англии, говорят щас не очень
Волнуюсь за собаку Баскервилей.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:32
Цитата:
А я за Нуротан волнуюсь
alex_60:
Волнуюсь за собаку Баскервилей.
Волнуюсь за собаку Баскервилей.
А я за Нуротан волнуюсь
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 09:47
Макс посмотрел я твой любимый сериал Саке
До 3 серии осилил дальше скучно стало
Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?) Там же все посылы считываются с первой минуты
До 3 серии осилил дальше скучно стало
Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?) Там же все посылы считываются с первой минуты
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:32
акимат принял все-таки решение.
трудное наверное.
поставили елку на площади.
шарики сейчас вешают.
цифры 20 21 появились.
надписи на двух языках "С новым годом",
обе на кирилице так понял.
на английском надписи нет.
как Кайрат обьяснит это иностранным туристам, не понимаю.
трудное наверное.
поставили елку на площади.
шарики сейчас вешают.
цифры 20 21 появились.
надписи на двух языках "С новым годом",
обе на кирилице так понял.
на английском надписи нет.
как Кайрат обьяснит это иностранным туристам, не понимаю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:37
Цитата:
Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии
Цитата:
А с чего вы решили, что нам с вами в принципе должно нравиться одно и то же?
abaika95:
Макс посмотрел я твой любимый сериал Саке
Макс посмотрел я твой любимый сериал Саке
Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии
Цитата:
abaika95:
До 3 серии осилил дальше скучно стало Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?)
До 3 серии осилил дальше скучно стало Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?)
А с чего вы решили, что нам с вами в принципе должно нравиться одно и то же?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:46
Цитата:
так вот оно как.
ты тоже значит...из этих
abaika95:
пративно
пративно
так вот оно как.
ты тоже значит...из этих
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:56
Цитата-/А с чего вы решили, что нам с вами в принципе должно нравиться одно и то же?/
А я это и не утверждаю,я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки? Чтож вы хабар тогда не смотрите ?)
Цитата-/Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии/
Чтобы понять что Кисилев заливает какую-то дичь хватит и 15 минут так и тут,агитка хорошая, сделанная для народа агитка) все старо как мир)
А я это и не утверждаю,я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки? Чтож вы хабар тогда не смотрите ?)
Цитата-/Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии/
Чтобы понять что Кисилев заливает какую-то дичь хватит и 15 минут так и тут,агитка хорошая, сделанная для народа агитка) все старо как мир)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:58
Цитата:
А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует? Яйца босса, дырка пончика и т.п. про ЮЕлиссеву говорит "ОН". Про купидона - "она". Тяжелый случай)
alex_60:
так вот оно как. ты тоже значит...из этих
так вот оно как. ты тоже значит...из этих
А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует? Яйца босса, дырка пончика и т.п. про ЮЕлиссеву говорит "ОН". Про купидона - "она". Тяжелый случай)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 13:02
Цитата:
Цитата:
Ну а че нет то? Раз хорошая, для народа - должна нравиться ))
abaika95:
агитка хорошая, сделанная для народа
агитка хорошая, сделанная для народа
Цитата:
abaika95:
я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки?
я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки?
Ну а че нет то? Раз хорошая, для народа - должна нравиться ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 13:35
Цитата-/Ну а че нет то? Раз хорошая, для народа - должна нравиться/
А ну если пипл хавает то не зря работали люди) хавайте дальше)
Цитата-/А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует?/
Как дракон на фото канашек а серомордый на помойки) у каждого свой фетиш,вам вон нравится от босса пончик с дыркой,ну ваше право) только когда бананы начнет приносить увольняйтесь сразу) а то мало ли,нам про Канаду всяко разное показывают)
А ну если пипл хавает то не зря работали люди) хавайте дальше)
Цитата-/А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует?/
Как дракон на фото канашек а серомордый на помойки) у каждого свой фетиш,вам вон нравится от босса пончик с дыркой,ну ваше право) только когда бананы начнет приносить увольняйтесь сразу) а то мало ли,нам про Канаду всяко разное показывают)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 20:23
Великий могучий...
Только в нем такое возможно
шпик-
1.соленое подкожное свиное сало
2.сыщик, тайный агент полиции
И нет обьяснения, почему так.
Только в нем такое возможно
шпик-
1.соленое подкожное свиное сало
2.сыщик, тайный агент полиции
И нет обьяснения, почему так.
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