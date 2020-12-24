За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
Баннер с надписью «Мы против строительства в нашем дворе!» вывесили 12 августа на стене дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Жильцы таким образом пытались остановить возведение 9-этажного здания общежития медицинского училища. Читать новость
Цитата-/Валерий Райхерт также сообщил, что жильцы продолжают добиваться признания строительства общежития медколледжа незаконным. Рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде назначено на 5 января 2021 года./
А никому не интересно последние 3 месяца на повестке перевод времени) Удобная тема поднимай когда надо,всегда актуалочка и люди ведутся)
Нас уже многое не удивляет в Казахстане. Хотя мы думали, что опять завернут это дело в суде. Мы потому,что я уже настолько увидел несправедливости в строительстве этого 9 этажного общежития. И считая себя вместе с жителями этих домов в одной команде, отстаивающих свои права. В принципе живем близко от этого двора.
В начале ноября 2020 года жители подали в областной суд. Назначили заседание областного суда на начала декабря. Но из за болезни юристов и еще кого то, заседание перенесли на 5 января 2021 года. Видимо после заселения студентов в эту общежитие. Т.е всеми способами откладывали заседание.
Мне мои знакомые соседи постоянно говорят, что идет нарушение тишины. Работают и в 2 и 3 ночи. Хотя и вызывали полицию. Но участковый полностью бездействует, и на него тоже Вера Ивановна писала заявление о бездействии участкового.
Одним словом молодцы жители. Борется за свои права. Вернули свои деньги и мои. Эти деньги пригодятся для обращения в Верховный суд.
P.S. Читал много пустых комментарий о Копейске. Прочитал несколько сообщений и про мой комментарий. Решил в это болото не лезть. И всегда поражался тем, что ничего делать людям. Хотя понятно почему.
Это общежитие похоже на искусственный зуб. На ЗУБИЛО. Обратите внимание.
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