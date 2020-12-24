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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:33
Три года назад в Костанайской области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер, которая настаивала на переводе региона в свой часовой пояс. Вдохновлял их пример Кызылординской области.
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:25
Цитата-/По большей части да, заметил что на работе и вне ее, казахи против расхождения с Астаной во времени, хотя признают пользу от перевода. (И чего им эта Астана далась, тоже мне святыня) Получается руководство реагирует только на желание одной части населения/
И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
А ты,Нурхожаев за перевод
Тут национальный вопрос лучше не привязывать
Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./
Ну логично,все хорошие были один попался не такой
Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/
Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)
Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)
Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)
Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)
И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
А ты,Нурхожаев за перевод
Тут национальный вопрос лучше не привязывать
Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./
Ну логично,все хорошие были один попался не такой
Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/
Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)
Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)
Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)
Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:27
Цитата:
Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше
abaika95:
Молодежь это не интересует потомучто молодежь -РАБОТАЕТ!/
Молодежь это не интересует потомучто молодежь -РАБОТАЕТ!/
Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:31
Цитата:
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
abaika95:
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:34
Цитата-/пот со лба то хоть успеваешь вытирать, работник?самому то противна такая "работа"?/
Лечить людей? Нет не пративно это благодарная работа а что ты против чегото?) тебе не пративно тут суткам сидеть? Хоть в баню сходи пот смой)
Цитата-/Большая часть Казахстана живёт с опережением более 60 минут. Но в нашей области оно самое большое: Костанай - 105 минут, Житикара, Карабылык - 125, более 2 часов/
Теперь по логике надо переводить время на 2 часа? Так? Если перводимся мы на 1 час это проблему не решает так? А если переводимся на 2 часа то всей стране надо под нас тоже перестроится так?
Так к чему тогда все разговоры на местном уровне?)
Цитата-/Покажите ещё хоть один город в Кз с таким опережением. Если не собираются отменить декретное время, то пусть устранят наши местные перекосы. Этого будет достаточно./
Перекосы в 1 час? Проблема так и останется в итоге
[Исправлено: abaika95, 24.12.2020 - 12:53]
Лечить людей? Нет не пративно это благодарная работа а что ты против чегото?) тебе не пративно тут суткам сидеть? Хоть в баню сходи пот смой)
Цитата-/Большая часть Казахстана живёт с опережением более 60 минут. Но в нашей области оно самое большое: Костанай - 105 минут, Житикара, Карабылык - 125, более 2 часов/
Теперь по логике надо переводить время на 2 часа? Так? Если перводимся мы на 1 час это проблему не решает так? А если переводимся на 2 часа то всей стране надо под нас тоже перестроится так?
Так к чему тогда все разговоры на местном уровне?)
Цитата-/Покажите ещё хоть один город в Кз с таким опережением. Если не собираются отменить декретное время, то пусть устранят наши местные перекосы. Этого будет достаточно./
Перекосы в 1 час? Проблема так и останется в итоге
[Исправлено: abaika95, 24.12.2020 - 12:53]
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:50
Цитата:
себя сначала вылечи.
abaika95:
Лечить людей?
Лечить людей?
себя сначала вылечи.
A
(Полноправные пользователи)
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- 1270
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:44
Цитата:
Был же свой, коренной, дальше некуда - и местный и комсомолец и спортсмен и гитарист. И что в итоге: область была отдана на откуп баронам.
Erden81:
назначать акима
назначать акима
Был же свой, коренной, дальше некуда - и местный и комсомолец и спортсмен и гитарист. И что в итоге: область была отдана на откуп баронам.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:46
Цитата-/Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше/
Наоборот на пенсию позже теперь выходить)
Цитата-/такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности/
Какие такие? Владелец магазина в Тобыле? И владелец крестьянского хозяйства? Да трудолюбивые везде есть,они то не Нурхожаевы-депутаты фейковых провластных партий)
Наоборот на пенсию позже теперь выходить)
Цитата-/такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности/
Какие такие? Владелец магазина в Тобыле? И владелец крестьянского хозяйства? Да трудолюбивые везде есть,они то не Нурхожаевы-депутаты фейковых провластных партий)
N
(Полноправные пользователи)
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- 36
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 14:25
Цитата:
а мания преследования это когда:
Цитата:
Тот самый:
а мания преследования это когда:
Цитата:
покоя вам акиматовским не даёт
(Уважаемые пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 16:21
Цитата:
Ты зачем сюда власть приплёл,чудо юдо 81?
Erden81:
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
Ты зачем сюда власть приплёл,чудо юдо 81?
(Пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 18:22
В России проще, Волгоградская область пожила 2 года в часовом поясе+1 от московского,не понравилось,и с 27 декабря снова будут жить по времени Москвы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:00
Структуру власти и органов, которую на форуме представляет бабаяга против всего
Который видимо не справляется с задачей,
Решили видно усилить. Кадрами.
Но как глупо, пустышками, нонеймами и тд.
Против перевода, за батыров на каждом углу, за переименования, за искоренение
Русских исторических названий.
Скоро будет целый отдел работать.
Как всполошились после выступления депутатов, каждый утюг сейчас комментирует.
Посмотрим.
Который видимо не справляется с задачей,
Решили видно усилить. Кадрами.
Но как глупо, пустышками, нонеймами и тд.
Против перевода, за батыров на каждом углу, за переименования, за искоренение
Русских исторических названий.
Скоро будет целый отдел работать.
Как всполошились после выступления депутатов, каждый утюг сейчас комментирует.
Посмотрим.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:49
Цитата-/В России проще, Волгоградская область пожила 2 года в часовом поясе+1 от московского,не понравилось,и с 27 декабря снова будут жить по времени Москвы/
Ну и кто там в итоге решение подписал? Правительство страны а на местом уровне было тоже самое:активисты,в ответ другие активисты и всё спокойно обсуждали, дрались,манипулировали,подтасовывали)
2 года хватило а у нас 16 лет Астана не видит и не хочет)
Цитата-/за батыров на каждом углу/
А Ты против батыров? Они тебя покусали в детстве или просто боишься их?)
Цитата-/за искоренениеРусских исторических названий./
Если даже в России сейчас много что против русских исторических названий, то мы тут причем? Скажи спасибо что сюда нацпаты не набежали типо куата Ахмета ты бы тут уже повесился) а я сдерживаю натиск.......пытаюсь,но сил все меньше,меньше ещё ты тут языком мелишь)
Ну и кто там в итоге решение подписал? Правительство страны а на местом уровне было тоже самое:активисты,в ответ другие активисты и всё спокойно обсуждали, дрались,манипулировали,подтасовывали)
2 года хватило а у нас 16 лет Астана не видит и не хочет)
Цитата-/за батыров на каждом углу/
А Ты против батыров? Они тебя покусали в детстве или просто боишься их?)
Цитата-/за искоренениеРусских исторических названий./
Если даже в России сейчас много что против русских исторических названий, то мы тут причем? Скажи спасибо что сюда нацпаты не набежали типо куата Ахмета ты бы тут уже повесился) а я сдерживаю натиск.......пытаюсь,но сил все меньше,меньше ещё ты тут языком мелишь)
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:56
Комментарий удален модератором.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 20:00
Комментарий удален модератором.
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