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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:33
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Три года назад в Костанайской области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер, которая настаивала на переводе региона в свой часовой пояс. Вдохновлял их пример Кызылординской области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:25
#30
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Цитата-/По большей части да, заметил что на работе и вне ее, казахи против расхождения с Астаной во времени, хотя признают пользу от перевода. (И чего им эта Астана далась, тоже мне святыня) Получается руководство реагирует только на желание одной части населения/



И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно

И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода


А ты,Нурхожаев за перевод


Тут национальный вопрос лучше не привязывать



Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./



Ну логично,все хорошие были один попался не такой




Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/


Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)
Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)
Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)
Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
16
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:27
#31
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Цитата:
abaika95:
Молодежь это не интересует потомучто молодежь -РАБОТАЕТ!/


Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
16
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:31
#32
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Цитата:
abaika95:
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода

такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности :yell:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:34
#33
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Цитата-/пот со лба то хоть успеваешь вытирать, работник?самому то противна такая "работа"?/


Лечить людей? Нет не пративно это благодарная работа а что ты против чегото?) тебе не пративно тут суткам сидеть? Хоть в баню сходи пот смой)






Цитата-/Большая часть Казахстана живёт с опережением более 60 минут. Но в нашей области оно самое большое: Костанай - 105 минут, Житикара, Карабылык - 125, более 2 часов/


Теперь по логике надо переводить время на 2 часа? Так? Если перводимся мы на 1 час это проблему не решает так? А если переводимся на 2 часа то всей стране надо под нас тоже перестроится так?


Так к чему тогда все разговоры на местном уровне?)




Цитата-/Покажите ещё хоть один город в Кз с таким опережением. Если не собираются отменить декретное время, то пусть устранят наши местные перекосы. Этого будет достаточно./


Перекосы в 1 час? Проблема так и останется в итоге

[Исправлено: abaika95, 24.12.2020 - 12:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10163
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:50
#34
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Цитата:
abaika95:
Лечить людей?


себя сначала вылечи.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1270
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:44
#35
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Цитата:
Erden81:
назначать акима


Был же свой, коренной, дальше некуда - и местный и комсомолец и спортсмен и гитарист. И что в итоге: область была отдана на откуп баронам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6319
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:46
#36
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Цитата-/Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше/



Наоборот на пенсию позже теперь выходить)




Цитата-/такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности/


Какие такие? Владелец магазина в Тобыле? И владелец крестьянского хозяйства? Да трудолюбивые везде есть,они то не Нурхожаевы-депутаты фейковых провластных партий)
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
36
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 14:25
#37
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Цитата:
Тот самый:

а мания преследования это когда:
Цитата:
покоя вам акиматовским не даёт 
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7627
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 16:21
#38
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Цитата:
Erden81:
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности

Ты зачем сюда власть приплёл,чудо юдо 81?
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kholodai
§ kholodai
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.09.10
Сообщений:
14
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 18:22
#39
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В России проще, Волгоградская область пожила 2 года в часовом поясе+1 от московского,не понравилось,и с 27 декабря снова будут жить по времени Москвы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10163
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:00
#40
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Структуру власти и органов, которую на форуме представляет бабаяга против всего
Который видимо не справляется с задачей,
Решили видно усилить. Кадрами.
Но как глупо, пустышками, нонеймами и тд.
Против перевода, за батыров на каждом углу, за переименования, за искоренение
Русских исторических названий.
Скоро будет целый отдел работать.
Как всполошились после выступления депутатов, каждый утюг сейчас комментирует.
Посмотрим.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:49
#41
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Цитата-/В России проще, Волгоградская область пожила 2 года в часовом поясе+1 от московского,не понравилось,и с 27 декабря снова будут жить по времени Москвы/





Ну и кто там в итоге решение подписал? Правительство страны а на местом уровне было тоже самое:активисты,в ответ другие активисты и всё спокойно обсуждали, дрались,манипулировали,подтасовывали)
2 года хватило а у нас 16 лет Астана не видит и не хочет)




Цитата-/за батыров на каждом углу/



А Ты против батыров? Они тебя покусали в детстве или просто боишься их?)



Цитата-/за искоренениеРусских исторических названий./


Если даже в России сейчас много что против русских исторических названий, то мы тут причем? Скажи спасибо что сюда нацпаты не набежали типо куата Ахмета ты бы тут уже повесился) а я сдерживаю натиск.......пытаюсь,но сил все меньше,меньше ещё ты тут языком мелишь)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10163
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 19:56
#42
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6319
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 20:00
#43
Комментарий удален модератором.
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