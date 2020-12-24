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≡ За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
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Баннер с надписью «Мы против строительства в нашем дворе!» вывесили 12 августа на стене дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Жильцы таким образом пытались остановить возведение 9-этажного здания общежития медицинского училища.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1907
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
#1
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Газета Биздин Кустанай уже отчиталась, что к новому году общагу заселят
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6317
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 14:44
#2
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Цитата-/Валерий Райхерт также сообщил, что жильцы продолжают добиваться признания строительства общежития медколледжа незаконным. Рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде назначено на 5 января 2021 года./



А никому не интересно последние 3 месяца на повестке перевод времени) Удобная тема поднимай когда надо,всегда актуалочка и люди ведутся)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
34
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 15:03
#3
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Фирма должна согласно решению суда погасить долг за свое злодеяние. И если не согласна, то в свою очередь пусть предъявляет иск акимату- как заказчику этого действия.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
428
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:13
#4
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Дон кихот против ветрянной мельницы :-)
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
111
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:51
#5
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Нас уже многое не удивляет в Казахстане.
Хотя мы думали, что опять завернут это дело в суде.
Мы потому,что я уже настолько увидел несправедливости в строительстве этого 9 этажного общежития. И считая себя вместе с жителями этих домов в одной команде, отстаивающих свои права. В принципе живем близко от этого двора.

В начале ноября 2020 года жители подали в областной суд. Назначили заседание областного суда на начала декабря. Но из за болезни юристов и еще кого то, заседание перенесли на 5 января 2021 года. Видимо после заселения студентов в эту общежитие.
Т.е всеми способами откладывали заседание.

Мне мои знакомые соседи постоянно говорят, что идет нарушение тишины. Работают и в 2 и 3 ночи. Хотя и вызывали полицию. Но участковый полностью бездействует, и на него тоже Вера Ивановна писала заявление о бездействии участкового.

Одним словом молодцы жители. Борется за свои права. Вернули свои деньги и мои.
Эти деньги пригодятся для обращения в Верховный суд.


P.S. Читал много пустых комментарий о Копейске.
Прочитал несколько сообщений и про мой комментарий. Решил в это болото не лезть.
И всегда поражался тем, что ничего делать людям. Хотя понятно почему.

Это общежитие похоже на искусственный зуб. На ЗУБИЛО.
Обратите внимание.
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Erden81
* Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
16
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 24.12.20 - 16:57
#6
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Построили всё-таки :-x впихнули как пазл из другого набора. По хорошему это здание вместе с самим колледжем куда-нибудь в Кустанай-2 было переселить, а не напрягать коммунальные службы, да жильцов
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