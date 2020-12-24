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≡ 65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в Костанайской области. Сколько выздоровело - под вопросом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в Костанайской области. Сколько выздоровело - под вопросом
Отправлено: 24.12.20 - 15:07
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Областной информационный штаб третий день подряд не сообщает общее количество выздоровевших от КВИ в регионе. Последний раз штаб предоставил данные по состоянию на 20 декабря. На тот момент в области излечились от коронавируса 6 796 человек.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
34
Re: 65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.12.20 - 15:07
#1
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что то со статистикой заболеваемости интересная картина получается. Заболело 7073, а выздоровело 7108 плюс к ним еще 30 умерших. Получается у нас уже вообще больных нет, да еще и с запасом. Видимо опять с цифрами химичат деловары
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7627
Re: 65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в...
Отправлено: 24.12.20 - 16:45
#2
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Никто никогда не узнает точную цифру,65 заболевших это те кто обратился за медпомощью,а сколько больных никуда не обращаются ,их как посчитать?
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