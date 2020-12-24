Re: 65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в...

Отправлено: - 15:07

что то со статистикой заболеваемости интересная картина получается. Заболело 7073, а выздоровело 7108 плюс к ним еще 30 умерших. Получается у нас уже вообще больных нет, да еще и с запасом. Видимо опять с цифрами химичат деловары