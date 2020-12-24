Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...

Отправлено: - 16:51

Нас уже многое не удивляет в Казахстане.

Хотя мы думали, что опять завернут это дело в суде.

Мы потому,что я уже настолько увидел несправедливости в строительстве этого 9 этажного общежития. И считая себя вместе с жителями этих домов в одной команде, отстаивающих свои права. В принципе живем близко от этого двора.



В начале ноября 2020 года жители подали в областной суд. Назначили заседание областного суда на начала декабря. Но из за болезни юристов и еще кого то, заседание перенесли на 5 января 2021 года. Видимо после заселения студентов в эту общежитие.

Т.е всеми способами откладывали заседание.



Мне мои знакомые соседи постоянно говорят, что идет нарушение тишины. Работают и в 2 и 3 ночи. Хотя и вызывали полицию. Но участковый полностью бездействует, и на него тоже Вера Ивановна писала заявление о бездействии участкового.



Одним словом молодцы жители. Борется за свои права. Вернули свои деньги и мои.

Эти деньги пригодятся для обращения в Верховный суд.





P.S. Читал много пустых комментарий о Копейске.

Прочитал несколько сообщений и про мой комментарий. Решил в это болото не лезть.

И всегда поражался тем, что ничего делать людям. Хотя понятно почему.



Это общежитие похоже на искусственный зуб. На ЗУБИЛО.

Обратите внимание.