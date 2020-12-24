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≡ «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40584
«Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
Отправлено: 24.12.20 - 15:34
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Инвалид 2-й группы Марат САФАРГАЛИН из-за пандемии, единственным источником дохода осталась пенсия. Он обратился в редакцию «НГ» и подписчики помогли с трудоустройством. Но теперь, как говорит Марат, на всех планах можно поставить крест.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2057
Re: «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного...
Отправлено: 24.12.20 - 15:34
#1
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