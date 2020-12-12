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УЧИМСЯ ЕСТЬ ПАЛОЧКАМИНас всегда привлекает что-то необычное, оригинальное. К такому относится и еда при помощи палочек. Ведь каждый из нас хоть раз бывал в суши-баре или китайском ресторане, где подают палочки вместо вилок. И вот тут нам пригодятся навыки еды с ними.- Палочки - инструмент точный и надежный. Им можно взять как отдельное рисовое зернышко, так и кукурузный початок, стоит лишь попрактиковаться. Легче всего захватывать еду, когда палочки расположены под углом 45 градусов к столу.- Одна из палочек всегда неподвижна: это основа, к которой прижимает еду второй элемент, подвижный.- Не стоит держать палочки близко к основанию. Лучше, чтобы над ладонью виднелась их верхняя треть. Так лучше захватывать даже крупные куски, а руки будут на большом расстоянии от еды.- Перед использованием слегка постучите концами палочек по столу или ладони, выравнивая их.- Если нижние или верхние концы скрещиваются, значит, что-то не так и стоит поискать другое положение.Расслабьте руку. Положите одну палочку на ногтевую фалангу безымянного пальца и прижмите основанием большого.Вложите в руку вторую палочку так, как вы всегда держите карандаш. Распрямите большой палец, подвигайте им, чтобы найти самое удобное положение. Все люди держат палочки чуть по разному.Попробуйте подвигать второй палочкой. Чтобы опустить ее чуть нажмите указательным пальцем. Чтобы поднять, толкните ее средним пальцем вверх. Большой палец и первая палочка остаются неподвижными.Возьмите одну палочку большим и указательным пальцами.Не меняя положения первой палочки, вложите в руку вторую, как показано на фото, и прижмите основанием большого пальца.Зафиксируйте вторую палочку кончиком среднего пальца, найдите более удобное для вас положение.Расслабьте руку и попробуйте, сгибая и разгибая указательный палец, подвигать верхней палочкой. Нижняя должна оставаться неподвижной.Вот и все. Приятного аппетита!