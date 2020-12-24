Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все остальные ограничения в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40583
Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все остальные ограничения в Костанайской области
Отправлено: 24.12.20 - 13:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление № 63 подписал главный государственный санитарный врач области Владимир Нечитайло. Согласно этому документу, мечети, церкви, соборы, синагоги и другие объекты могут открыть двери для прихожан, но индивидуально.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1907
Re: Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все...
Отправлено: 24.12.20 - 13:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем ауле был сапожник
Олжас Сулейменов
Сапожник всем шил сапоги на свой размер,
он полагал, что этим делает людей равными,
изувер.
А был он бонапартовского роста,
носить такие сапоги нам,
великанам,было непросто.
И каждый думал, что сапог
придумал бог,чтобы почаще мусульманин
молиться мог.
(При молитве сапоги снимаешь,понимаешь?)
Таким образом: молитва — песня занемевших ног.
К мечети жмут и стар, и млад,
хромая,на бегу кричат,(ступня в тисках).
«Аллах велик!»
Пророка славь — сапог велит.
Не верит в бога лишь босяк и обормот,
не верит в бога сам башмачник — ему не жмёт.
Аллах велик! Но он от нас далеко. а проклятый сапожник вот он скалится. Молимся мы теперь всем аулом, чтобы сапожник стал большеногим. Чтобы портные не были столь пузаты, а скорняки-шапочники — так узколобы.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1117
Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все остальные ограничения в Костанайской области
Отправлено: 24.12.20 - 14:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё так плохо? Остаётся только молиться?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1907
Re: Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все...
Отправлено: 24.12.20 - 14:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две антикороновирусные молитвы официально утвержденные патриархом ортодоксальных христиан всея Руси, господином Гундяевым:
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия:
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй. Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.
и вот еще одна молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая: Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS