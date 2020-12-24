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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
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- 40583
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:33
Три года назад в Костанайской области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер, которая настаивала на переводе региона в свой часовой пояс. Вдохновлял их пример Кызылординской области.
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:25
Цитата-/По большей части да, заметил что на работе и вне ее, казахи против расхождения с Астаной во времени, хотя признают пользу от перевода. (И чего им эта Астана далась, тоже мне святыня) Получается руководство реагирует только на желание одной части населения/
И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
А ты,Нурхожаев за перевод
Тут национальный вопрос лучше не привязывать
Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./
Ну логично,все хорошие были один попался не такой
Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/
Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)
Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)
Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)
Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)
И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
А ты,Нурхожаев за перевод
Тут национальный вопрос лучше не привязывать
Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./
Ну логично,все хорошие были один попался не такой
Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/
Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)
Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)
Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)
Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:27
Цитата:
Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше
abaika95:
Молодежь это не интересует потомучто молодежь -РАБОТАЕТ!/
Молодежь это не интересует потомучто молодежь -РАБОТАЕТ!/
Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:31
Цитата:
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
abaika95:
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода
такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:34
Цитата-/пот со лба то хоть успеваешь вытирать, работник?самому то противна такая "работа"?/
Лечить людей? Нет не пративно это благодарная работа а что ты против чегото?) тебе не пративно тут суткам сидеть? Хоть в баню сходи пот смой)
Цитата-/Большая часть Казахстана живёт с опережением более 60 минут. Но в нашей области оно самое большое: Костанай - 105 минут, Житикара, Карабылык - 125, более 2 часов/
Теперь по логике надо переводить время на 2 часа? Так? Если перводимся мы на 1 час это проблему не решает так? А если переводимся на 2 часа то всей стране надо под нас тоже перестроится так?
Так к чему тогда все разговоры на местном уровне?)
Цитата-/Покажите ещё хоть один город в Кз с таким опережением. Если не собираются отменить декретное время, то пусть устранят наши местные перекосы. Этого будет достаточно./
Перекосы в 1 час? Проблема так и останется в итоге
[Исправлено: abaika95, 24.12.2020 - 12:53]
Лечить людей? Нет не пративно это благодарная работа а что ты против чегото?) тебе не пративно тут суткам сидеть? Хоть в баню сходи пот смой)
Цитата-/Большая часть Казахстана живёт с опережением более 60 минут. Но в нашей области оно самое большое: Костанай - 105 минут, Житикара, Карабылык - 125, более 2 часов/
Теперь по логике надо переводить время на 2 часа? Так? Если перводимся мы на 1 час это проблему не решает так? А если переводимся на 2 часа то всей стране надо под нас тоже перестроится так?
Так к чему тогда все разговоры на местном уровне?)
Цитата-/Покажите ещё хоть один город в Кз с таким опережением. Если не собираются отменить декретное время, то пусть устранят наши местные перекосы. Этого будет достаточно./
Перекосы в 1 час? Проблема так и останется в итоге
[Исправлено: abaika95, 24.12.2020 - 12:53]
a
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 12:50
Цитата:
себя сначала вылечи.
abaika95:
Лечить людей?
Лечить людей?
себя сначала вылечи.
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:44
Цитата:
Был же свой, коренной, дальше некуда - и местный и комсомолец и спортсмен и гитарист. И что в итоге: область была отдана на откуп баронам.
Erden81:
назначать акима
назначать акима
Был же свой, коренной, дальше некуда - и местный и комсомолец и спортсмен и гитарист. И что в итоге: область была отдана на откуп баронам.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 13:46
Цитата-/Ничего страшного, с возрастом это проходит, причем сейчас еще быстрее чем раньше/
Наоборот на пенсию позже теперь выходить)
Цитата-/такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности/
Какие такие? Владелец магазина в Тобыле? И владелец крестьянского хозяйства? Да трудолюбивые везде есть,они то не Нурхожаевы-депутаты фейковых провластных партий)
Наоборот на пенсию позже теперь выходить)
Цитата-/такие всегда, при любой власти есть, независимо от национальности/
Какие такие? Владелец магазина в Тобыле? И владелец крестьянского хозяйства? Да трудолюбивые везде есть,они то не Нурхожаевы-депутаты фейковых провластных партий)
N
(Полноправные пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 14:25
Цитата:
а мания преследования это когда:
Цитата:
Тот самый:
а мания преследования это когда:
Цитата:
покоя вам акиматовским не даёт
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