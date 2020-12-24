Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»

Отправлено: - 12:25

Цитата-/По большей части да, заметил что на работе и вне ее, казахи против расхождения с Астаной во времени, хотя признают пользу от перевода. (И чего им эта Астана далась, тоже мне святыня) Получается руководство реагирует только на желание одной части населения/







И что? Надо русского акима чТобы он был за перевод потомучто русские за одно время с Челябинском? Опять не объективно



И если честно не заметил Добринцоф,Князев,Смышляева против перевода





А ты,Нурхожаев за перевод





Тут национальный вопрос лучше не привязывать







Цитата-/Шукеев всегда был космополит каких еще поискать. В любой регион назначай, будет там как свой, родной. Кулагин народ тоже слышал, не был чинушей до мозга костей./







Ну логично,все хорошие были один попался не такой









Цитата-/я думаю он по-прежнему ощущает себя человеком временным здесь и область вовсе не рассматривает как апогей карьеры, оттого и не хочет лишний раз отмечаться "странными" для столицы решениями/





Шукеев 6 лет был акимом области потом ушел (не временщик)

Кулагин 8 лет аким области потом ушел (не временщик)

Садвакасов 3 года аким области потом ушел (не временщик)

Мухамбетов 5 лет аким области ещё не ушел (временщик)