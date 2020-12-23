Отправлено: - 09:10

maxsaf:

Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим?

Цитата:в счет зарплаты дают значит пончики.пекарня за tv наверное рассчитывается.помню когда то давно в прошлом векеу нас тоже такое было.