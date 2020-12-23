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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 975 из 975«1...973974975
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 02:01
#14611
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Цитата:
Серый волк:
Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером.

Вы готовы потерпеть спад при Навальном, до следующей большой смены власти с революционеров на экономистов?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 09:10
#14612
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Цитата:
maxsaf:
Тут опять пончики подвезли, а у вас как дела с этим?


в счет зарплаты дают значит пончики.
пекарня за tv наверное рассчитывается.
помню когда то давно в прошлом веке
у нас тоже такое было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 09:14
#14613
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Цитата:
Серый волк:
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.


зачетный стишок. в тему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:05
#14614
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Цитата:
alex_60:
в счет зарплаты дают значит пончики. пекарня за tv наверное рассчитывается.

У вас уровень дедукции зашкаливает. Возможно, дом Шерлока Холмса вам подарят - там в Англии, говорят щас не очень :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:13
#14615
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Цитата:
maxsaf:
там в Англии, говорят щас не очень


Волнуюсь за собаку Баскервилей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 21:32
#14616
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Цитата:
alex_60:
Волнуюсь за собаку Баскервилей.

А я за Нуротан волнуюсь :lol:


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6316
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 09:47
#14617
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Макс посмотрел я твой любимый сериал Саке


До 3 серии осилил дальше скучно стало


Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?) Там же все посылы считываются с первой минуты
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:32
#14618
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акимат принял все-таки решение.
трудное наверное.
поставили елку на площади.
шарики сейчас вешают.
цифры 20 21 появились.
надписи на двух языках "С новым годом",
обе на кирилице так понял.
на английском надписи нет.
как Кайрат обьяснит это иностранным туристам, не понимаю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:37
#14619
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Цитата:
abaika95:
Макс посмотрел я твой любимый сериал Саке

Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии :-)

Цитата:
abaika95:
До 3 серии осилил дальше скучно стало Агитка от кое кого и вам действительно нравится такое?)

А с чего вы решили, что нам с вами в принципе должно нравиться одно и то же? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10158
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:46
#14620
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Цитата:
abaika95:
пративно


так вот оно как.
ты тоже значит...из этих
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6316
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:56
#14621
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Цитата-/А с чего вы решили, что нам с вами в принципе должно нравиться одно и то же?/


А я это и не утверждаю,я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки? Чтож вы хабар тогда не смотрите ?)




Цитата-/Чтобы это утверждать, надо его весь посмотреть, а не две серии/


Чтобы понять что Кисилев заливает какую-то дичь хватит и 15 минут так и тут,агитка хорошая, сделанная для народа агитка) все старо как мир)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 12:58
#14622
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Цитата:
alex_60:
так вот оно как. ты тоже значит...из этих

А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует? Яйца босса, дырка пончика и т.п. про ЮЕлиссеву говорит "ОН". Про купидона - "она". Тяжелый случай)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9433
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 13:02
#14623
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Цитата:
abaika95:
агитка хорошая, сделанная для народа


Цитата:
abaika95:
я спрашиваю вам действительно нравится такие агитки?

Ну а че нет то? Раз хорошая, для народа - должна нравиться ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6316
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.12.20 - 13:35
#14624
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Цитата-/Ну а че нет то? Раз хорошая, для народа - должна нравиться/


А ну если пипл хавает то не зря работали люди) хавайте дальше)


Цитата-/А вы не заметили, как Абайка на фото еды реагирует?/


Как дракон на фото канашек а серомордый на помойки) у каждого свой фетиш,вам вон нравится от босса пончик с дыркой,ну ваше право) только когда бананы начнет приносить увольняйтесь сразу) а то мало ли,нам про Канаду всяко разное показывают)
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