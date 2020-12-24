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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40580
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:33
Три года назад в Костанайской области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер, которая настаивала на переводе региона в свой часовой пояс. Вдохновлял их пример Кызылординской области.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:33
Цитата-/Так власть поступала всегда, когда требовалось принять непопулярные решения, например, при переименовании улиц и поселков. В зале бушевали страсти публичных слушаний, а решение принимала группка людей, индифферентная к происходящему, - депутаты маслихата/
Дааа все так,когда бушуют страсти Аркадий Денисов за народ,а когда аким Ахметов пришел, Аркадий Денисов срочно стал за переименования.....и за акима)
Ирония
Цитата-/Три года назад в области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер/
А до этого 13 лет что делали? В потолок плевали и думали какую тематику возглавить ради досуга?)
Цитата-/Хотя в нашем случае затея с опросом отдает профанацией. Глупо отдавать решение научно-медицинской проблемы в руки дилетантов-прохожих/
Вы уже определитесь! То вы активисты все супер спецы без медицинского образования можете принимать решение за всех как та группка активистов за переименования,то срочно народ у вас не такой и не понимает вас?
Цитата-/Господа, вам не надоело играть в недостойные игры?/
Переводите стрелки часов на 2 часа как надо по природному и все вас поддержат,пока что вы занимаетесь профанацией с этими одним часом
Вам уже не время важно и здоровье людей а важно по хайпить на теме) завтра время переведут,и я уверен вы в полном составе своей группки побежите другую малозначительную тему поднимать
Дааа все так,когда бушуют страсти Аркадий Денисов за народ,а когда аким Ахметов пришел, Аркадий Денисов срочно стал за переименования.....и за акима)
Ирония
Цитата-/Три года назад в области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер/
А до этого 13 лет что делали? В потолок плевали и думали какую тематику возглавить ради досуга?)
Цитата-/Хотя в нашем случае затея с опросом отдает профанацией. Глупо отдавать решение научно-медицинской проблемы в руки дилетантов-прохожих/
Вы уже определитесь! То вы активисты все супер спецы без медицинского образования можете принимать решение за всех как та группка активистов за переименования,то срочно народ у вас не такой и не понимает вас?
Цитата-/Господа, вам не надоело играть в недостойные игры?/
Переводите стрелки часов на 2 часа как надо по природному и все вас поддержат,пока что вы занимаетесь профанацией с этими одним часом
Вам уже не время важно и здоровье людей а важно по хайпить на теме) завтра время переведут,и я уверен вы в полном составе своей группки побежите другую малозначительную тему поднимать
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:42
//Пока же все доводы перебивает один: нежелание акима области иметь разницу во времени со столицей.//
его президент назначил.
он перед ним отчитывается.
а народ местный ..кто такие..
завтра перетусуют, другого пришлют.
хуже, лучше для местных будет-
как сказано в фильме, который скоро будем смотреть-
это науке неизвестно.
его президент назначил.
он перед ним отчитывается.
а народ местный ..кто такие..
завтра перетусуют, другого пришлют.
хуже, лучше для местных будет-
как сказано в фильме, который скоро будем смотреть-
это науке неизвестно.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:46
а время все равно будет приведено
к соответствующему часовому поясу.
не сегодня, так завтра.
к соответствующему часовому поясу.
не сегодня, так завтра.
Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:47
к 1 посту.
можешь отдыхать, с такой простыней
обеспечил себя финансово на ближайшие дни.
плюс грамота.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2020 - 10:18]
можешь отдыхать, с такой простыней
обеспечил себя финансово на ближайшие дни.
плюс грамота.
[Исправлено: alex_60, 24.12.2020 - 10:18]
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
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- 7082
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 09:56
Вспомнил, была еще одна затея у первого... 20 шагов к Обществу всеобщего труда... Но дальше слов у нас "трудиться" не привыкли и Общество труда стало Обществом всеобщего воровства... от детского дома, до министров и акимов.
Z
(Полноправные пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:02
Надо переводить время, это моё мнение.
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:04
Цитата:
Мухи, которые обзор закрывают и назойливо жужжат вокруг.
Цитата:
Ну хоть методичку свою обновите, шутка повторённая трижды граничит с глупостью. И говорил уже: возьмите, да начните действовать в этом направлении, если не просто бла-бла-бла.
alex_60:
а народ местный ..кто такие..
а народ местный ..кто такие..
Мухи, которые обзор закрывают и назойливо жужжат вокруг.
Цитата:
abaika95:
Переводите стрелки часов на 2 часа как надо
Переводите стрелки часов на 2 часа как надо
Ну хоть методичку свою обновите, шутка повторённая трижды граничит с глупостью. И говорил уже: возьмите, да начните действовать в этом направлении, если не просто бла-бла-бла.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:15
Цитата-/в 1 посту.можешь отдыхать, с такой простыней/
Можешь обернутся в нее и спать лечь
Цитата-/Ну хоть методичку свою обновите, шутка повторённая трижды граничит с глупостью./
А кто сказал что это шутка? Или что вы против природного времени? Тоже как "эти" смотрите в учебник за 6 класс и видите фигу?)
Цитата-/говорил уже: возьмите, да начните действовать в этом направлении, если не просто бла-бла-бла./
А активисты на что? Пусть поднимают вопрос правильно а то научились активничить а в какую сторону не знают) вот и бегают мекают со своим аргументом в 1 час
Можешь обернутся в нее и спать лечь
Цитата-/Ну хоть методичку свою обновите, шутка повторённая трижды граничит с глупостью./
А кто сказал что это шутка? Или что вы против природного времени? Тоже как "эти" смотрите в учебник за 6 класс и видите фигу?)
Цитата-/говорил уже: возьмите, да начните действовать в этом направлении, если не просто бла-бла-бла./
А активисты на что? Пусть поднимают вопрос правильно а то научились активничить а в какую сторону не знают) вот и бегают мекают со своим аргументом в 1 час
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
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- 05.01.15
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- 705
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:38
Цитата:
Подожди еще, человек может скоро станет депутатом маслихата, тесновато уже на странице НГ
alex_60:
обеспечил себя финансово на ближайшие дни. плюс грамота.
обеспечил себя финансово на ближайшие дни. плюс грамота.
Подожди еще, человек может скоро станет депутатом маслихата, тесновато уже на странице НГ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:50
Цитата-/ тесновато уже на странице НГ/
Тесновато? Вроде как тут постоянных человек 10 всего сидит,что тут тесного? Наоборот вольготно)
Тесновато? Вроде как тут постоянных человек 10 всего сидит,что тут тесного? Наоборот вольготно)
N
(Полноправные пользователи)
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- 22.10.20
- Сообщений:
- 35
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:53
осень уже вроде бы прошла, до весны ещё далеко... упорное упоминание о переводе времени это даже уже не обострение, а маниакальная навязчивость.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:56
Ещё раз повторю,по факту активистам плевать на перевод времени и плевать на все разговоры про детей и здоровье.Хотели бы перевода то давно уже Нур-султан завалили бы запросами и писульками а так,им в кайф на местном уровне барахтаться бравируя своей позицией "бага яга назло ЗА" зная при этом что на республиканском уровне их даже слушать не будут
N
(Полноправные пользователи)
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- 22.10.20
- Сообщений:
- 35
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 10:59
Цитата:
вы не поверите,в остальных областях, которые живут в "чужом" часовом поясе давно уже все умерли! прямо таки области призраки)))
подкрепленные столь же многочисленными мнениями ученых о пагубности жизни в чужом часовом поясе, о росте заболеваний психического плана, особенно среди детей
вы не поверите,в остальных областях, которые живут в "чужом" часовом поясе давно уже все умерли! прямо таки области призраки)))
(Пользователи)
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
Отправлено: 24.12.20 - 11:09
Надо назначать акима области исходя из специфики региона - население, язык, географ.положение, проще говоря чтобы руководитель был близок ментально к населению. А здесь назначили пусть не южанина, но человека из сугубо казахоязычного региона, зашоренного, который напрочь не понимает многонациональной специфики региона и что властям в Астане можно и высказать своё видение, а не бояться проявить инициативу.
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