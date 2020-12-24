Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»

Отправлено: - 09:33

Цитата-/Так власть поступала всегда, когда требовалось принять непопулярные решения, например, при переименовании улиц и поселков. В зале бушевали страсти публичных слушаний, а решение принимала группка людей, индифферентная к происходящему, - депутаты маслихата/









Дааа все так,когда бушуют страсти Аркадий Денисов за народ,а когда аким Ахметов пришел, Аркадий Денисов срочно стал за переименования.....и за акима)



Ирония









Цитата-/Три года назад в области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер/







А до этого 13 лет что делали? В потолок плевали и думали какую тематику возглавить ради досуга?)











Цитата-/Хотя в нашем случае затея с опросом отдает профанацией. Глупо отдавать решение научно-медицинской проблемы в руки дилетантов-прохожих/







Вы уже определитесь! То вы активисты все супер спецы без медицинского образования можете принимать решение за всех как та группка активистов за переименования,то срочно народ у вас не такой и не понимает вас?









Цитата-/Господа, вам не надоело играть в недостойные игры?/







Переводите стрелки часов на 2 часа как надо по природному и все вас поддержат,пока что вы занимаетесь профанацией с этими одним часом



Вам уже не время важно и здоровье людей а важно по хайпить на теме) завтра время переведут,и я уверен вы в полном составе своей группки побежите другую малозначительную тему поднимать