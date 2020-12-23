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≡ Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40578
Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в Костанайской области?
Отправлено: 23.12.20 - 16:27
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Около 100 наблюдателей на выборы в эту палату Парламента РК планирует подготовить в центре непартийного наблюдения Костанайской области. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил руководитель центра Болат КАЛИЕВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1903
Re: Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в...
Отправлено: 23.12.20 - 16:27
#1
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Был Болат тамадой на свадьбах, теперь наблюдателями рулит...
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
401
Re: Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в...
Отправлено: 23.12.20 - 17:57
#2
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Наблюдатели будут следить за фальсификациями и прозрачностью выборов.

Для нас главное, чтобы наблюдатель участвовал в выборах и сделал их легитимными.

Коротко о главном.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1269
Re: Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в...
Отправлено: 23.12.20 - 18:53
#3
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Цитата:
Я:
главное,


Главное: что бы этот, так называемый "центр непартийного наблюдения", согласно недавнему Постановлению ЦИК имел:
а)лицензию на право наблюдения;
б)имел не менее пятилетний опыт этого самого наблюдения;
в)сами наблюдатели прошли некий курс "молодого" бойца.
г)имел статус "юридического" лица
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4344
Re: Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в...
Отправлено: 23.12.20 - 19:28
#4
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Надо бы всем, кроме нур-отан, объединиться и выступить единым фронтом,что мешает?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6060
Re: Кто и как будет наблюдать за выборами в мажилис в...
Отправлено: 24.12.20 - 02:01
#5
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А чего опять маска на подбородке висит. Или сними полностью, или носи как положено. А то мониторинговые группы придут штраф принесут :lol: :lol:
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