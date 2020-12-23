Отправлено: - 13:13

Народное мнение:

Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д.

Цитата:А хотите я вам эти поздравления напишу - процентов на 90 угадаю, не глядя))