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≡ В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40578
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 10:28
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Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1110
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 10:28
#1
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Видимо, есть за что привлекать ;-) А что новый президент не сможет отменить этот закон? Отменит и привлечёт. Или на то и расчёт? Фора по времени.
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
9
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 11:25
#2
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Цитата:
Тот самый:

Там же написано после каких процедур можно отменить закон. Да и во многих странах он есть. У нас Елбасы давно об этом позаботился :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13534
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 11:31
#3
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Цитата:
Тот самый:
Видимо, есть за что привлекать

Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить. Слишком должность ответственная и под все законы она не может вписаться. А пока соответственный закон будет разработан - будет потеряно время и упущены интересы страны, как долгосрочные, так и краткосрочные. Похоже, скоро Путин преемника назначит.
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Н
§ Народное мнение
(Пользователи)
Регистрация:
23.10.18
Сообщений:
18
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 12:03
#4
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Слышал, что ВВП сильно болеет, возможно не правда. Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д. Или возможно я пропустил, если так извиняюсь!
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1110
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 12:54
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить.


И чем дольше сидел, тем больше список

Цитата:
Erden81:
Там же написано после каких процедур можно отменить закон


Там написано "лишить гарантий экс-президента может только Совет Федерации". А можно ж просто взять и отменить этот закон.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9429
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 13:13
#6
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Цитата:
Народное мнение:
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д.

А хотите я вам эти поздравления напишу - процентов на 90 угадаю, не глядя))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20674
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 13:15
#7
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Цитата:
maxsaf:
процентов на 90 угадаю, не глядя))

Давай пиши... :lol: :oops: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4344
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 15:15
#8
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Не завидую я бывшим президентам, сиди и дрожи когда за тобой придут. Похоже, лучше свалить куда подальше как Горби, дай волю уже давно распяли бы принародно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1269
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 18:57
#9
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Цитата:
Народное мнение:
ничего не пишет,


Очевидно, для этого есть официальные печатные органы, которые получают за это бюджетные деньги, то есть ГОСЗАКАЗ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
7
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 23:28
#10
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Цитата:
Народное мнение:
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет,

Это было бы как Германия отмечало 9 мая День Победы Советского Союза!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7081
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 23:52
#11
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Цитата:
Народное мнение:

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Семья С...новых решила вновь атаковать форум? Ну да, на дачах не сезон, в ПКСК проблемы закончились?
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