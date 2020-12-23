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В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40578
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 10:28
Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.
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Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 10:28
Видимо, есть за что привлекать А что новый президент не сможет отменить этот закон? Отменит и привлечёт. Или на то и расчёт? Фора по времени.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 9
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 11:25
Цитата:
Там же написано после каких процедур можно отменить закон. Да и во многих странах он есть. У нас Елбасы давно об этом позаботился
Тот самый:
Там же написано после каких процедур можно отменить закон. Да и во многих странах он есть. У нас Елбасы давно об этом позаботился
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13534
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 11:31
Цитата:
Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить. Слишком должность ответственная и под все законы она не может вписаться. А пока соответственный закон будет разработан - будет потеряно время и упущены интересы страны, как долгосрочные, так и краткосрочные. Похоже, скоро Путин преемника назначит.
Тот самый:
Видимо, есть за что привлекать
Видимо, есть за что привлекать
Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить. Слишком должность ответственная и под все законы она не может вписаться. А пока соответственный закон будет разработан - будет потеряно время и упущены интересы страны, как долгосрочные, так и краткосрочные. Похоже, скоро Путин преемника назначит.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.18
- Сообщений:
- 18
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 12:03
Слышал, что ВВП сильно болеет, возможно не правда. Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д. Или возможно я пропустил, если так извиняюсь!
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 12:54
Цитата:
И чем дольше сидел, тем больше список
Цитата:
Там написано "лишить гарантий экс-президента может только Совет Федерации". А можно ж просто взять и отменить этот закон.
Victor Yang:
Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить.
Я думаю любому президенту всегда найдётся что предъявить.
И чем дольше сидел, тем больше список
Цитата:
Erden81:
Там же написано после каких процедур можно отменить закон
Там же написано после каких процедур можно отменить закон
Там написано "лишить гарантий экс-президента может только Совет Федерации". А можно ж просто взять и отменить этот закон.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9429
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 13:13
Цитата:
А хотите я вам эти поздравления напишу - процентов на 90 угадаю, не глядя))
Народное мнение:
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д.
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет, поздравления акима, президента и т.д.
А хотите я вам эти поздравления напишу - процентов на 90 угадаю, не глядя))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20674
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 13:15
Цитата:
Давай пиши...
maxsaf:
процентов на 90 угадаю, не глядя))
процентов на 90 угадаю, не глядя))
Давай пиши...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4344
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 15:15
Не завидую я бывшим президентам, сиди и дрожи когда за тобой придут. Похоже, лучше свалить куда подальше как Горби, дай волю уже давно распяли бы принародно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1269
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 18:57
Цитата:
Очевидно, для этого есть официальные печатные органы, которые получают за это бюджетные деньги, то есть ГОСЗАКАЗ.
Народное мнение:
ничего не пишет,
ничего не пишет,
Очевидно, для этого есть официальные печатные органы, которые получают за это бюджетные деньги, то есть ГОСЗАКАЗ.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 7
Re: В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для...
Отправлено: 23.12.20 - 23:28
Цитата:
Это было бы как Германия отмечало 9 мая День Победы Советского Союза!
Народное мнение:
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет,
Мне интересно вот что, почему НГ про день независимости РК ничего не пишет,
Это было бы как Германия отмечало 9 мая День Победы Советского Союза!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7081
В России принят закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента
Отправлено: 23.12.20 - 23:52
Цитата:
Цитата:
Семья С...новых решила вновь атаковать форум? Ну да, на дачах не сезон, в ПКСК проблемы закончились?
Народное мнение:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Семья С...новых решила вновь атаковать форум? Ну да, на дачах не сезон, в ПКСК проблемы закончились?
-
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