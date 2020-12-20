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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 17:22
#4831
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В 2020 году в Германии подорвали около 400 банкоматов.///

Денег нет у людей что ли
У нас не взрывают.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20674
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 17:51
#4832
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Цитата:
alex_60:
У нас не взрывают.

У вас, наверное денег - нет,
в банкоматах.Зачкм их -
врывать?... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20674
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 19:32
#4833
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После обеда, в лес ездили,за мхом.

Народу - полный лес. Машину негде-
поставить... :lol: :oops: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.12.20 - 23:46
#4834
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Драг, мне посылка от Меркель пришла )
Передайте привет если встретите ;-)

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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20674
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:37
#4835
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Абайка, ёлку поставил,что ли?

:lol: :oops: :oops: ;-) :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9429
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:56
#4836
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Цитата:
drakon:
Абайка, ёлку поставил,что ли?

Не, у него новый год - в Марте ))
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20674
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.20 - 22:59
#4837
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Цитата:
maxsaf:
Не,

А так похож на него... ;-)
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