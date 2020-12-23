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≡ "С водителем "Форда" расстались без претензий" - председатель СМЭС об инциденте в городском дворе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40578
"С водителем "Форда" расстались без претензий" - председатель СМЭС об инциденте в городском дворе
Отправлено: 23.12.20 - 21:57
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Председатель специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Ерканат ЖУМАТАЕВ прокомментировал "НГ" инцидент с выездом из двора в микрорайоне Аэропорт в Костанае.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1269
Re: "С водителем "Форда" расстались без...
Отправлено: 23.12.20 - 21:57
#1
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А, комментарий по поводу: кто проехал по тротуару - наверное это нарушение правил передвижения в жилой зоне и правовая оценка со стороны правоохранительных органов, как они сказали: - действий обоих водителей.
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