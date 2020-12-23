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≡ Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных последствий? Рекомендации от ДЧС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40577
Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных последствий? Рекомендации от ДЧС
Отправлено: 23.12.20 - 20:12
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Личный состав ДЧС Костанайской области переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом, сегодня, 23 декабря на брифинге в РСК сообщил заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ. Одна из причин - новогодние фейерверки.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
88
Re: Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных...
Отправлено: 23.12.20 - 20:12
#1
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Мне одно не понятно,с 31 на 1 когда народ выйдет пострелять салютами в честь нового года,что менты будут ловить нарушителей тишины и в кутузку? А места всем хватит и не задолбаетесь ли бегать по городу за каждым нарушителем. Это уже натуральный перегиб,и так крысячий год всех достал так хоть проводить его не мешали бы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10148
Re: Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных...
Отправлено: 23.12.20 - 21:05
#2
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Цитата:
Охотник:
не задолбаетесь ли бегать


Другие у вас долбоящеры, третьи гестапо.
Вы себя к какой категории относите?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9427
Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных последствий? Рекомендации от ДЧС
Отправлено: 23.12.20 - 21:07
#3
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Цитата:
Охотник:
и так крысячий год всех достал так хоть проводить его не мешали бы

Ой, чую, зря вы так торопитесь этот год проводить :lol:
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1110
Re: Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных...
Отправлено: 23.12.20 - 21:11
#4
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Цитата:
Охотник:
Мне одно не понятно,с 31 на 1 когда народ выйдет пострелять салютами в честь нового года,что менты будут ловить нарушителей тишины и в кутузку?


Если не ошибаюсь, в праздничные дни сделают исключения (по радио слышал). А вообще да, после 23:00 имеют право оформить за шум.
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