Отправлено: - 21:06

Но отметили - если он окажется судьей, то из-за неприкосновенности судей полицейские не смогут напрямую привлечь его к ответственности

Судью на пересдачу. На его стороне препятствие (припаркованные машины), он и должен уступать.Цитата:Да просто права заберите