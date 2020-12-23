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≡ Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и сотрудник службы охраны в городском дворе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40577
Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и сотрудник службы охраны в городском дворе?
Отправлено: 23.12.20 - 18:37
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Видео, на котором два водителя эмоционально выясняют отношения, прислала "НГ" 22 декабря подписчица нашего аккаунта в Instagram. Она стала свидетельницей того, как водитель KIA со столичными номерами не пропустил водителя "Форда-Сьерра".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20672
Re: Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и...
Отправлено: 23.12.20 - 18:37
#1
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Хотели же блок-посты,ставить.
Что не поставили?... :-o :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1268
Re: Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и...
Отправлено: 23.12.20 - 18:42
#2
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Позвонил??
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4344
Re: Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и...
Отправлено: 23.12.20 - 19:21
#3
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Мне кажется председатель должен быть толерантным, от него должно излучать свет добра и тепла, он мог бы не кричать и ругаться , а только улыбаться и бесконечно извиняться. Ну мне так кажется, поправьте если что
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1268
Re: Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и...
Отправлено: 23.12.20 - 19:39
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
мне так кажется,


Ну конечно, так и должно быть: председатель , у него наверное не одно высшее образование, казахстанско-российское как минимум, да и плюс, наверное, какой нибудь оксфорд закончил. Он должен быть ВЫШЕ всех этих земных дрязг, обид и прочих житейско-бытовых ситуации. Он же не охранник с нижней оптовки, который максимум имеет трёхмесячные курсы подготовки охранников и лужённую глотку коммерсанта.
Впрочем, председатели судов ИНОГДА выкидывают фортели, как некий тип с юга, лет 5-7 назад, гонявший свою жену по Костанаю с обрезом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20672
Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и сотрудник службы охраны в городском дворе?
Отправлено: 23.12.20 - 19:45
#5
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Цитата:
ACROS:
у него наверное не одно высшее образование,

Может даже диссертацию - пишет.Есть у нас, такой... :lol: ;-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1110
Re: Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и...
Отправлено: 23.12.20 - 21:06
#6
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Судью на пересдачу. На его стороне препятствие (припаркованные машины), он и должен уступать.

Цитата:
Но отметили - если он окажется судьей, то из-за неприкосновенности судей полицейские не смогут напрямую привлечь его к ответственности


Да просто права заберите :lol:
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