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≡ Мажилис одобрил ратификацию Второго протокола к пакту об отмене смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40577
Мажилис одобрил ратификацию Второго протокола к пакту об отмене смертной казни
Отправлено: 23.12.20 - 19:48
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Казахстан сможет применять смертную казнь только в военное время за особо тяжкие преступления.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1268
Re: Мажилис одобрил ратификацию Второго протокола к пакту об...
Отправлено: 23.12.20 - 19:48
#1
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Может, точечное применение смертной казни, а именно: за убийство, за педофилию и за коррупцию - было бы уместным в нашей стране.
Страх быть расстрелянным - это мощный мотиватор к несовершению преступления. А, так: откуплюсь; отсижу; договорюсь и так далее.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20672
Мажилис одобрил ратификацию Второго протокола к пакту об отмене смертной казни
Отправлено: 23.12.20 - 19:53
#2
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Цитата:
ACROS:
А, так: откуплюсь; отсижу; договорюсь и так далее.

Возьму на - себя, отмажут меня... :lol: ;-)
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