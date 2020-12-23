Re: Мажилис одобрил ратификацию Второго протокола к пакту об...

Отправлено: - 19:48

Может, точечное применение смертной казни, а именно: за убийство, за педофилию и за коррупцию - было бы уместным в нашей стране.

Страх быть расстрелянным - это мощный мотиватор к несовершению преступления. А, так: откуплюсь; отсижу; договорюсь и так далее.