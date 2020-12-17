Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились. Читать статью
elektron: Ну так и Рудный входит в состав агломерации Большой Кустанай.
Нет, Рудный не входит в состав Кустанайской агломерации. Цитата:
alex_60: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий) входят в состав Уральского федерального округа. или по другому в состав Уральского региона.
alex_60: посёлки Бажово, Вахрушево, Железнодорожный, Октябрьский, Потанино и Старокамышинск включены в черту города Копейска.
Это никак не мешает ему входить в городскую агломерацию Челябинска. В Копейске был пару раз. Ещё раз повторю - административно Копейск и Тобыл - самостоятельные города. Но они входят в агломерацию Челябинска и Кустаная соответственно. Что непонятного-то? Я нигде не писал что они присоединены к этим городам. Речь изначально шла именно об этом - о параллели Тобыла с Кустанаем и Копейска с Челябинском.
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