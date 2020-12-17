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≡ «Люди хотят изменений сразу...»
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40574
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 17.12.20 - 19:31
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Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13534
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 15:35
#30
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Цитата:
elektron:
Ну так и Рудный входит в состав агломерации Большой Кустанай.

Нет, Рудный не входит в состав Кустанайской агломерации.
Цитата:
alex_60:
Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий) входят в состав Уральского федерального округа. или по другому в состав Уральского региона.

И что? Речь про Челябинск только.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10146
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 15:38
#31
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Цитата:
Victor Yang:
Нет, Рудный не входит в состав Кустанайской агломерации.


потому что в вики не написано?Цитата:
Victor Yang:

И что? Речь про Челябинск только.


так и Копейск тогда причем?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6059
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 15:40
#32
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Цитата:
Victor Yang:
И что? Речь про Челябинск только.

Серый про Костанай и Затобыл речь вёл. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13534
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 15:48
#33
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Цитата:
elektron:
Мало ли чего вики напишет.

Ну вот из другого источника информация:
Цитата:
elektron:
19 км никуда не делись.

Нет конечно - там люди живут и работают. Это район города такой. Копейское шоссе, а вдоль него - посёлки, которые уже не самостоятельные единицы, а часть Челябинска.

Я вообще про то что Затобольск относится к Кустанаю точно так же как и Копейск к Челябинску. Города-спутники рядом с центральным городом. А Рудный тут никаким боком вообще.

[Исправлено: Victor Yang, 23.12.2020 - 15:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10146
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 15:55
#34
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[b]Victo

сьеди в Копейск.
как нибудь.
только это очень длинный город.
а не только центр.
Его протяженность с севера на юг почти 65 километров

[Исправлено: alex_60, 23.12.2020 - 16:00]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13534
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 16:01
#35
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Цитата:
alex_60:
ты уже город Копейск отменил.

Я не имею на это полномочий.
Цитата:
alex_60:
посёлки Бажово, Вахрушево, Железнодорожный, Октябрьский, Потанино и Старокамышинск включены в черту города Копейска.

Это никак не мешает ему входить в городскую агломерацию Челябинска. В Копейске был пару раз. Ещё раз повторю - административно Копейск и Тобыл - самостоятельные города. Но они входят в агломерацию Челябинска и Кустаная соответственно. Что непонятного-то? Я нигде не писал что они присоединены к этим городам. Речь изначально шла именно об этом - о параллели Тобыла с Кустанаем и Копейска с Челябинском.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10146
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 16:06
#36
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сейчас прочитал ради интереса-
//Протяженность Челябинска с юга на север равна 37,8 километра, Екатеринбурга – 45,6 километра.//
а Копейска, как выше написал- 65 км.
такие дела.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10146
«Люди хотят изменений сразу...»
Отправлено: 23.12.20 - 16:09
#37
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Цитата:
Victor Yang:
Я вообще про то что Затобольск относится к Кустанаю точно так же как и Копейск к Челябинску.


ну не город это- Тобыл.
не город.
а Копейск- город.
кто это и зачем придумал Затоболовку в
"типа город" Тобыл переименовывать
- знает только тот кто придумал .

[Исправлено: alex_60, 23.12.2020 - 16:14]
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