Отправлено: - 15:48

elektron:

Мало ли чего вики напишет.

elektron:

19 км никуда не делись.

[Исправлено: Victor Yang, 23.12.2020 - 15:51]

Цитата:Ну вот из другого источника информация:Цитата:Нет конечно - там люди живут и работают. Это район города такой. Копейское шоссе, а вдоль него - посёлки, которые уже не самостоятельные единицы, а часть Челябинска.Я вообще про то что Затобольск относится к Кустанаю точно так же как и Копейск к Челябинску. Города-спутники рядом с центральным городом. А Рудный тут никаким боком вообще.