Отправлено: - 19:44

Георгий ГОВОРОВ:

По словам акима Тобыла, генплан в электронном варианте не публиковался. С ним можно ознакомиться только в акимате Тобыла в холле первого этажа.

Цитата:Ну и что это за дичь,для кого президент говорит о всеобщей цифровизации и доступности информации?Почему для того, что бы посмотреть как будет развиваться и куда сроится город нужно идти в холл акимата и это в разгар пандемии когда нам со всех сторон твердят оставайтесь дома.Я не пойму это тайна какая то ,или в акимате не нашлось специалиста который сможет загрузить на сайт картинку?Кстати пользуясь случаем хочу сказать спасибо пользователю сайта "Volonter" который выслал мне электронный вариант генплана.