Решение о создании города Тобыла в Костанайской области далось местным властям с большим трудом. Судьбу поселка, в котором проживает больше 26 000 человек, в марте 2018-го решили 26 делегатов под протестное улюлюканье десятков будущих горожан. 2 января 2020 года президент Токаев подписал указ и поставил точку в этой истории. Уже через неделю «НГ» взяла интервью у акима нового города Адиля УМУРТАЕВА, который пообещал, что через год первые последствия этого решения примут реальные очертания. И 11 декабря мы снова встретились. Читать статью
Баба яга вижу против удобных и качественных решений жителям!
Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька. Он не находится на другом берегу реки от центра города. И никак не мешает. И до Челябинска вам, как до Луны пешком по затобольским котяхам. Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится) И есть ещё большая часть школьников, повально желающая получать образование именно в Челябе. Врите дальше назло жителям.
Пример. Допустим есть проект сделать на другом берегу отличную европейского уровня набережную, построить новый институт, торгово-развлекательный центр Тобол, отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную.
Ничего этого невозможно. Так как инженерные сети рядом, но недоступны Затоболовке. Другие ведомства. А сама Тобылозатоболовка не потянет инженерные сети, так как и финансов нет и пользоваться этим будет другой город на другом берегу. И кадров у них нет и при таком дичайшем уровне не предвидится.
Австралия, уровень жизни и общественные пространства в 2020 глазами уехавших туда людей
Цитата-/Копейск подходит как выражение в Киеве бузина - в огороде дядька.Он не находится на другом берегу реки от центра города.И никак не мешает/
Обьеснение в стиле патамушта патамушта,опять тебя ткнули кое куда)
Цитата-/Тысяч двести примерно граждан кустанайской области это подтвердили переехав туда, и ни разу не пожалев, (обратно никто не стремится/
А че не миллион сразу? Была б Алмата рядом переезжали бы туда ради учебы
А так сколько с твоей челябы в Москву уматало? А сколько из Москвы в Европу и Америку дриснуло? Из России идёт отток населения и взамен приезжают таджики,киргизы и ТЫ с dvb) скоро все коренные россияне уедут останетесь вы и разрушите последнее что там было недобито
Цитата-/отличное жильё с видом на обустроенную как в активно развивающихся городах Австралии набережную./
А в Дубне почему не так? Почему там срач и позор? А между Питером и Москвой почему срач и позор? А чуть дальше ездил по России ? Как на Камчатке люди живут к примеру у Дудя видел?)) Он кстати сисяна с труселями обожает как и ты
Георгий ГОВОРОВ: По словам акима Тобыла, генплан в электронном варианте не публиковался. С ним можно ознакомиться только в акимате Тобыла в холле первого этажа.
Ну и что это за дичь,для кого президент говорит о всеобщей цифровизации и доступности информации? Почему для того, что бы посмотреть как будет развиваться и куда сроится город нужно идти в холл акимата и это в разгар пандемии когда нам со всех сторон твердят оставайтесь дома. Я не пойму это тайна какая то ,или в акимате не нашлось специалиста который сможет загрузить на сайт картинку? Кстати пользуясь случаем хочу сказать спасибо пользователю сайта "Volonter" который выслал мне электронный вариант генплана.
Серый волк: В МСК Замоскворечье МГУ и все районы южнее Москвы-реки не другой город. Как и в Туле, Берлине, Париже и других городах. Они сильнее от того что это единый организм!
Ульяновск - неплохой пример для Кустаная. Там Волга или водохранилище шириной 3-4 км разделяет город широкой полосой. До 2000-х был всего один мост, но на левом берегу при этом находится Заволжский район Ульяновска, а не какой-то отдельный город. Также и здесь: многие жители Затобольска, Заречного, Мичурино тесно связаны с Кустанаем, каждый день ездят сюда на работу/учёбу и пр., и, возможно, логично было включить их в состав Кустаная, а не образовывать новый город.
Цитата:
Серый волк: в аккурат под следующую зиму
А зимы да, продуктивные. В эту уже успели и асфальт, и брусчатку, и деревья на Алтынсарина посадили, теперь вот за площадки детские взялись. А как же! Торопиться надо, скоро весна. Новые тендеры на носу.
elektron: Серый про другое вроде немного. Так можно и Костанай с Рудным сравнить.
Нет - аналогия очень полная. Копейск имеет общую границу с Ленинским районом Челябинска. И входит в агломерацию Большой Челябинск. Также как и, прости Господи, Тобыл входит в городскую агломерацию Кустаная. А между Рудным и Кустанаем нет общей границы.
abaika95: против удобных и качественных решений жителям!
А чем они удобны? Там 25000 жителей - оставить их без отдельной администрации? Или начинать разделять город на районы? Так это та ещё работа - и денег на районирование немеряно, и бюджеты у каждого свои, и прочие районные службы. Какой населённый пункт будет районным центром Кустанайского района? Как сделали - сделали максимально по-старому - сменили только статус и название, потом постепенно всё будет. То что ты предлагаешь - это большая работа по реформированию городской администрации.
Victor Yang: Нет - аналогия очень полная. Копейск имеет общую границу с Ленинским районом Челябинска.
нет, Копейск, это совершенно отдельный город,шахтерский город. да, до Челябинска сейчас 19 км на машине, сорок минут езды. но он никогда не соотносился как часть Челябинска. Кстати единственный город в области, имеющий высокую награду - Орден Красного Знамени за героизм шахтеров в годы гражданской войны. я лично имел честь отдать два года своей жизни проживанию в этом городе, отдавая долг стране после окончания учебы. на машиностроительном заводе. правда не три года,раньше уехали,около двух лет. там женился, и сын родился. так вот, живя там, никогда не было даже ощущения что город имеет какое то отношение к Челябинску. как к его части.
alex_60: Копейск, это совершенно отдельный город,шахтерский город. да, до Челябинска сейчас 19 км на машине, сорок минут езды. но он никогда не соотносился как часть Челябинска.
Цитата:
Копе́йск — город в Челябинской области России. Образует Копейский городской округ. Расположен на юге Западно-Сибирской равнины, граничит с городом Челябинском в его юго-восточной части. Население — 147 634[2] чел. (2020). Входит в состав агломерации Большой Челябинск.
Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий) входят в состав Уральского федерального округа. или по другому в состав Уральского региона.
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