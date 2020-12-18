Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы. Читать новость
Victor Yang: При этом внешние вопросы никуда не денутся и "западные партнёры" будут подстегивать.
Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Цитата:
abaika95: Что лучше ? свободное СМИ,разрешение митингов,открытые чиновники но при этом нестабильная ситуация,конфликты на окраинах и бандитизм Или запреты на самовыражение,пропаганда,коррупция но при этом стабильность, заработок и мир?
Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов, нормальный заработок, низкую коррупцию, свободные СМИ. Система, при которой силы (ветви власти) в стране уравновешивают друг друга и нет ни у кого абсолютной власти.
А вот система, при которой какая-то острая проблема решается только после жалобы президенту, не должна существовать в принципе.
Цитата:
abaika95: Один уже в истории России собирался с коррупцией и старой системой бороться,его звали Ельцин (панимаешшш)
Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать. После дефолта в экономике наметился рост, нефть в 2000-м выросла в цене втрое. Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую и заодно заткнули рты всем недовольным на Кавказе.
Так он целенаправленно его сам губил, при этом позоря Россию.
Цитата:
Тот самый: Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую
Я тонкостей всех не знаю, но договориться с Кадыровым-старшим тоже было нужно уметь. Цитата:
Тот самый: Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Так тут вроде и не угроза. Если Запад помогает поставить своего человека на пост президента России - не будет же он ждать от него защиты интересов России ВОПРЕКИ своим интересам ("международному праву")? А Крымский вопрос - это первый, который будет их волновать. Цитата:
Тот самый: Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов
США разве может без конфликтов, при наличии всего остального? Думаю и Россия не сможет - слишком много сложных долгосрочных зависимостей - не прямых и опосредованных.
Если честно, эти инфляции,дефолты и всякая разное про деньги - от лукавого. Был бы у меня печатный станок, все проблемы решаемы, можно жить в шоколаде и ни о чем не беспокоиться, что в принципе мы и видим от небожителей хоть у нас , хоть у северян...
Цитата-/Я тонкостей всех не знаю, но договориться с Кадыровым-старшим тоже было нужно уметь/
Там все просто, алкаш развалил армию и боялся ФСБ поэтому сделал из него марионетку для вида,А Путин ставку сделал на ФСБ и армию от чего по удивительному стечению обстоятельств с 1999 года по 2002 война в Чечне практически прекратилась потомучто бандитов,потравили и повзрывали это к слову о том что Хатаба через письмо от матери отравили а сисяна через трусы и бутылку))
Victor Yang: Запад помогает поставить своего человека
Он "свой человек" западу только потому, что в оппозиции к действующему режиму?
Цитата:
Victor Yang: Думаю и Россия не сможет - слишком много сложных долгосрочных зависимостей - не прямых и опосредованных.
Попытаться бы стоило.
Цитата:
abaika95: Шикарная логика
Ваша не отстаёт. Условия для ведения второй кампании были удачнее и начал её ещё Ельцин в 99-м. Победила всё-таки армия, а не Путин лично ))) Но я о другом: оставайся дед всё это время у власти и подыгрывай СМИ ему, а не Путину, то вполне мог бы собрать себе все лавры.
Цитата:
abaika95: алкаш развалил армию
Денег не было у них на ту огромную армию, которая досталась после развала СССР. К примеру, у нас был НЕ алкаш. Было лучше в 90-е? Военные части забросили многие и инфраструктуру при них разбирали/разворовывали. В Державинске не бывали? Да что там военные части, во многих сёлах области население месяцами вообще без электричества жили.
Цитата:
abaika95: Нет такое не получается пока,все последние постсоветские примеры говорят о том что либо диктатура либо бардак
Цитата-/Ваша не отстаёт. Условия для ведения второй кампании были удачнее и начал её ещё Ельцин в 99-м/
Может всё-таки Путин? Бывший в то время главой ФСБ/правительства а от Ельцина уже ничего не зависело/
Цитата-/Победила всё-таки армия, а не Путин лично/
Сталин к победе в ВОВ тоже отношения не имел получается как и Николай 1 проигрышу в крымской войне это все армии виноваты)
Цитата-/Но я о другом: оставайся дед всё это время у власти и подыгрывай СМИ ему, а не Путину, то вполне мог бы собрать себе все лавры./
Ну естественно,НТВ,Новая газета,всякие Либеральные медузы и инсайдеры сейчас бы у Ельцина были) как и Немцов,Навальный сейчас сидели губернаторами,дудь главой первого канала а Гусинский,Безеровский владельцами совместной компании ОАО РФ Россия)
Цитата-/Денег не было у них на ту огромную армию, которая досталась после развала СССР. К примеру, у нас был НЕ алкаш. Было лучше в 90-е? Военные части забросили многие и инфраструктуру при них разбирали/разворовывали./
Наш не алкаш при этом не устраивал маленькие победоносные войны ради своего пиара
Цитата-/Эстония?/
Ну так и знал что только этот пример и будет) Прибалтика и при союзе была витриной социализма и сейчас на тех же ролях осталась
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