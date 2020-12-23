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≡ Костанай и Лисаковск лидируют по количеству заболевших КВИ за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40572
Костанай и Лисаковск лидируют по количеству заболевших КВИ за сутки в Костанайской области
Отправлено: 23.12.20 - 10:59
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За 22 декабря в регионе зарегистрированы 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции предоставили в областном информационном штабе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10140
Re: Костанай и Лисаковск лидируют по количеству заболевших КВИ...
Отправлено: 23.12.20 - 10:59
#1
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///26 жителей Костаная, 16 – Лисаковска, 9 – Рудного, по 5 – Алтынсаринского и Костанайского районов, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Б.Майлина районов, по 1 случаю в Житикаре и Денисовском районе.//

Костанай,Лисаковск,Рудный,Житикара- все приличные города упомянуты.
а где этот, как его, Тобыл ?
писали что он тоже вроде.
или нет?
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