Re: Костанай и Лисаковск лидируют по количеству заболевших КВИ...

Отправлено: - 10:59

///26 жителей Костаная, 16 – Лисаковска, 9 – Рудного, по 5 – Алтынсаринского и Костанайского районов, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Б.Майлина районов, по 1 случаю в Житикаре и Денисовском районе.//



Костанай,Лисаковск,Рудный,Житикара- все приличные города упомянуты.

а где этот, как его, Тобыл ?

писали что он тоже вроде.

или нет?