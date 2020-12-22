Отправлено: - 23:47

maxsaf: Вот реально коррупцию пора приравнять к измене родины. Хорошо хоть УДО отменили Хотя матерых это не остановит, тут свой Навальный нужен

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 20:54]

Я конечно не сторонник Алексея Навального.Ну кто давно тут знает, что я качественную экономику уважаю от серьёзных людей.Но просто тут у Навального вышло шикарное и 17 миллионов просмотров.А у НГ такие котики под лестницей пригрелись и прикормились.Что прямо поиграть с ними хочется!Всем хорошей предновогодней недели. Заходите на сайт Яблока, читайте про скучную правильную экономику.Если надоест - заходите к Навальному посмеяться.Будьте свободными! Ой, да кстати продолжение появилось от одной из команд журналистов проводивших и проверявших расследование.Ну как бы извиняйте, но опять знаковое, которое прочитать должен какждый уважающий себя двуногий.Цитата:Да вы же только-что у котиков пригретых НГ сон забрали!Не забывайте, что Навальные хорошо. Но нужны ещё и люди с серьёзными экономическими платформами. Иначе страну, кроме декларирования свобод некому будет вытаскивать в практике экономики. Это конечно корявый мой пример. Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером. И победить закоснелых ортодоксов смог. Но он не мог заставить вращаться экономику. И понадобилось ещё несколько смен правительств, чтоб от шаткой слабой и зыбкой программульки выросло, хоть что-то конкурентоспособное. Это типовой путь и очень много через него прошло!Потеряно было десятилетие! С большим таким хвостиком времени.фактически целое потерянное поколение.Изучайте вопроы тщательно.А не галопом, как журналисты одноколоночники.Когда это сможет понять треть населения наши страны смогуть стать намного лучше!