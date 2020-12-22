Видимо, у товарища Волкова прямо бзик какой-то. Жаль, я не успел прочесть то что стёрли. Но подгорело знатно! А вообще он очень походит на своего кумира Навального - много текста, много ненависти и экскрементов, а смысла во всём этом мало и никакого конструктивизма, никаких предложений. Одни пустые лозунги. Ну и за столько лет на форуме (наверняка, даже не одном) пора знать как выглядят сообщения настоящих платных комментаторов и перестать обвинять в этом всех подряд кто не согласен. Ну и в 40+ нужно уметь не срываться на эмоции.
Victor Yang: Видимо, у товарища Волкова прямо бзик какой-то.
Я тоже не совсем понимаю, как можно хвалить Навального за то, что он еще не сделал, и одновременно хвалить транспорт Москвы, и все такое прочее, к чему тот персонаж ну точно не имеет никакого отношения ) Навальный как раз на своем месте - фбк. Я пару раз к ним на сайт заглядывал - кучу распилов предотвратили они. Ну нормально же было, в Казахстан бы такого. Открыл сайт госзакупок, и там в каждой второй закупке откат сидит (шучу, в каждой первой ) Пиши себе потихоньку заявы в прокуратуру, за минимальную комиссию, и всем хорошо)) (Шучу, не всем, коррупционерам будет не очень хорошо))
В Павлодаре сотрудники департамента экономических расследований выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млрд.тенге, которые выделили на строительство водопровода, сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.
Ну вот с какой радостью люди должны платить налоги, зная как их разворовывают? Одного поймали, а сколько непойманных? Вот реально коррупцию пора приравнять к измене родины. Хорошо хоть УДО отменили Хотя матерых это не остановит, тут свой Навальный нужен
Я конечно не сторонник Алексея Навального. Ну кто давно тут знает, что я качественную экономику уважаю от серьёзных людей. Но просто тут у Навального вышло шикарное и 17 миллионов просмотров. А у НГ такие котики под лестницей пригрелись и прикормились. Что прямо поиграть с ними хочется!
Всем хорошей предновогодней недели. Заходите на сайт Яблока, читайте про скучную правильную экономику. Если надоест - заходите к Навальному посмеяться. Будьте свободными! Ой, да кстати продолжение появилось от одной из команд журналистов проводивших и проверявших расследование. Ну как бы извиняйте, но опять знаковое, которое прочитать должен какждый уважающий себя двуногий.
maxsaf: Вот реально коррупцию пора приравнять к измене родины. Хорошо хоть УДО отменили Хотя матерых это не остановит, тут свой Навальный нужен
Да вы же только-что у котиков пригретых НГ сон забрали! Не забывайте, что Навальные хорошо. Но нужны ещё и люди с серьёзными экономическими платформами. Иначе страну, кроме декларирования свобод некому будет вытаскивать в практике экономики. Это конечно корявый мой пример. Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером. И победить закоснелых ортодоксов смог. Но он не мог заставить вращаться экономику. И понадобилось ещё несколько смен правительств, чтоб от шаткой слабой и зыбкой программульки выросло, хоть что-то конкурентоспособное. Это типовой путь и очень много через него прошло!
Потеряно было десятилетие! С большим таким хвостиком времени. фактически целое потерянное поколение.
Изучайте вопроы тщательно. А не галопом, как журналисты одноколоночники. Когда это сможет понять треть населения наши страны смогуть стать намного лучше!
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