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Конференция Путина
Конференция Путина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40570
Конференция Путина
Отправлено: 18.12.20 - 12:19
Только что закончилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Лучше бы я не тратил четыре часа личного времени и не смотрел эту болтовню. Звучавшиеся вопросы касались всего, но не дали ответа на главные вопросы.
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Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 13:10
Цитата-/Во, один уже трусы насяльнику постирал./
У тебя это было в порядке вещей?) Тут в Казахстане стирал значит а уехал и теперь начальник не позволяет это делать?) Обида
Вот скажи серый ведь ты же вредитель по типу сорняка) ты в Казахстане ныл и вредил сейчас в Россию поуехал и там ноешь и вредишь) тебе хоть что-то нравится где-нибудь ?)
У тебя это было в порядке вещей?) Тут в Казахстане стирал значит а уехал и теперь начальник не позволяет это делать?) Обида
Вот скажи серый ведь ты же вредитель по типу сорняка) ты в Казахстане ныл и вредил сейчас в Россию поуехал и там ноешь и вредишь) тебе хоть что-то нравится где-нибудь ?)
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 13:12
Хотя зачем я спрашиваю? это синдром у человека под названием "бабушка у подъезда"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11363
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 14:57
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1103
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 17:05
Цитата:
Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Цитата:
Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов, нормальный заработок, низкую коррупцию, свободные СМИ. Система, при которой силы (ветви власти) в стране уравновешивают друг друга и нет ни у кого абсолютной власти.
А вот система, при которой какая-то острая проблема решается только после жалобы президенту, не должна существовать в принципе.
Цитата:
Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать. После дефолта в экономике наметился рост, нефть в 2000-м выросла в цене втрое. Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую и заодно заткнули рты всем недовольным на Кавказе.
Victor Yang:
При этом внешние вопросы никуда не денутся и "западные партнёры" будут подстегивать.
При этом внешние вопросы никуда не денутся и "западные партнёры" будут подстегивать.
Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Цитата:
abaika95:
Что лучше ? свободное СМИ,разрешение митингов,открытые чиновники но при этом нестабильная ситуация,конфликты на окраинах и бандитизм Или запреты на самовыражение,пропаганда,коррупция но при этом стабильность, заработок и мир?
Что лучше ? свободное СМИ,разрешение митингов,открытые чиновники но при этом нестабильная ситуация,конфликты на окраинах и бандитизм Или запреты на самовыражение,пропаганда,коррупция но при этом стабильность, заработок и мир?
Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов, нормальный заработок, низкую коррупцию, свободные СМИ. Система, при которой силы (ветви власти) в стране уравновешивают друг друга и нет ни у кого абсолютной власти.
А вот система, при которой какая-то острая проблема решается только после жалобы президенту, не должна существовать в принципе.
Цитата:
abaika95:
Один уже в истории России собирался с коррупцией и старой системой бороться,его звали Ельцин (панимаешшш)
Один уже в истории России собирался с коррупцией и старой системой бороться,его звали Ельцин (панимаешшш)
Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать. После дефолта в экономике наметился рост, нефть в 2000-м выросла в цене втрое. Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую и заодно заткнули рты всем недовольным на Кавказе.
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 17:26
Цитата:
Так он целенаправленно его сам губил, при этом позоря Россию.
Цитата:
Я тонкостей всех не знаю, но договориться с Кадыровым-старшим тоже было нужно уметь.
Цитата:
Так тут вроде и не угроза. Если Запад помогает поставить своего человека на пост президента России - не будет же он ждать от него защиты интересов России ВОПРЕКИ своим интересам ("международному праву")? А Крымский вопрос - это первый, который будет их волновать.
Цитата:
США разве может без конфликтов, при наличии всего остального? Думаю и Россия не сможет - слишком много сложных долгосрочных зависимостей - не прямых и опосредованных.
Тот самый:
Если б деда здоровье не подвело,
Если б деда здоровье не подвело,
Так он целенаправленно его сам губил, при этом позоря Россию.
Цитата:
Тот самый:
Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую
Вот на эти деньги выйграли вторую чеченскую
Я тонкостей всех не знаю, но договориться с Кадыровым-старшим тоже было нужно уметь.
Цитата:
Тот самый:
Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Внешние угрозы всегда были и будут. Даже санкции на Россию накладывали ещё после Крымской войны 1856 года.
Так тут вроде и не угроза. Если Запад помогает поставить своего человека на пост президента России - не будет же он ждать от него защиты интересов России ВОПРЕКИ своим интересам ("международному праву")? А Крымский вопрос - это первый, который будет их волновать.
Цитата:
Тот самый:
Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов
Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов
США разве может без конфликтов, при наличии всего остального? Думаю и Россия не сможет - слишком много сложных долгосрочных зависимостей - не прямых и опосредованных.
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 17:44
Цитата-/Почему или? Есть же и нормальные варианты, когда получается совместить мир без конфликтов, нормальный заработок, низкую коррупцию, свободные СМИ/
Нет такое не получается пока,все последние постсоветские примеры говорят о том что либо диктатура либо бардак
Цитата-/Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать/
Ну хороший такой кандидат,проиграл войну,сдал пол страны под развал,проводил махинации на выборах 1996,до дефолта довел страну это все не он виноват а внешние факторы
А тут пришел Путин,выйграл войну,утихамирил бандитов,стабилизировал экономику и ситуацию и тут это тоже не его заслуги это нефть помогла))
Шикарная логика
Нет такое не получается пока,все последние постсоветские примеры говорят о том что либо диктатура либо бардак
Цитата-/Если б деда здоровье не подвело, то лавры поднимателя России с колен вполне бы мог и он собрать/
Ну хороший такой кандидат,проиграл войну,сдал пол страны под развал,проводил махинации на выборах 1996,до дефолта довел страну это все не он виноват а внешние факторы
А тут пришел Путин,выйграл войну,утихамирил бандитов,стабилизировал экономику и ситуацию и тут это тоже не его заслуги это нефть помогла))
Шикарная логика
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4340
Re: Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 21:36
Если честно, эти инфляции,дефолты и всякая разное про деньги - от лукавого. Был бы у меня печатный станок, все проблемы решаемы, можно жить в шоколаде и ни о чем не беспокоиться, что в принципе мы и видим от небожителей хоть у нас , хоть у северян...
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 21:39
Цитата:
Нет, это так не работает.
сайлау курманов:
Был бы у меня печатный станок, все проблемы решаемы
Был бы у меня печатный станок, все проблемы решаемы
Нет, это так не работает.
Конференция Путина
Отправлено: 22.12.20 - 22:15
Цитата-/Я тонкостей всех не знаю, но договориться с Кадыровым-старшим тоже было нужно уметь/
Там все просто, алкаш развалил армию и боялся ФСБ поэтому сделал из него марионетку для вида,А Путин ставку сделал на ФСБ и армию от чего по удивительному стечению обстоятельств с 1999 года по 2002 война в Чечне практически прекратилась потомучто бандитов,потравили и повзрывали это к слову о том что Хатаба через письмо от матери отравили а сисяна через трусы и бутылку))
Там все просто, алкаш развалил армию и боялся ФСБ поэтому сделал из него марионетку для вида,А Путин ставку сделал на ФСБ и армию от чего по удивительному стечению обстоятельств с 1999 года по 2002 война в Чечне практически прекратилась потомучто бандитов,потравили и повзрывали это к слову о том что Хатаба через письмо от матери отравили а сисяна через трусы и бутылку))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2053
Re: Конференция Путина
Отправлено: 23.12.20 - 00:06
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