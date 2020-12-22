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≡ Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40570
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 18:33
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Корреспонденты «НГ» прошли по елочным базарам и цветочным магазинам, чтобы получить ответ на этот вопрос. Потому что без живого новогоднего дерева атмосферу праздника в квартире создать очень сложно.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13526
Почем нынче символ Нового года? - Обзор цен на сосны и елки в Костанае
Отправлено: 22.12.20 - 23:59
#15
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Цитата:
yudjin:
он наверное сам то не вырастил ничего, а про питомники и специальное загущенное выращивание не бедных почвах просто знать не знает.

Ему-то вообще все равно - ему заплатили - они и показывают (там потом ещё один был с такой же газетой). А может и община их чисто идеологически хочет бороться с этим. Но вот что при этом думают журналисты, которые об этом пишут? Вроде с образованием люди должны быть.
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