Отправлено: - 23:59

yudjin:

он наверное сам то не вырастил ничего, а про питомники и специальное загущенное выращивание не бедных почвах просто знать не знает.

Цитата:Ему-то вообще все равно - ему заплатили - они и показывают (там потом ещё один был с такой же газетой). А может и община их чисто идеологически хочет бороться с этим. Но вот что при этом думают журналисты, которые об этом пишут? Вроде с образованием люди должны быть.