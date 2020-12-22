Отправлено: - 23:43

yudjin:

Если за 345-ую серию о том, что рубят лес и надо ставить искусственные...

Цитата:Сегодня купил ёлку, иду себе с ёлкой домой. Смотрю - парень восточной национальности показывает газету прохожим. И мне показал. Газета называется что-то вроде "АС болсын", а на первой полосе - главная статья под названием "не делайте елочкам больно". Вот думал - остановится и объяснить ему про прореживание посадок, про то что лишние деревья никто не будет пилить, чтобы продать их в один год, а через 10 лет ничего не останется. Не стал тратить время и прошёл молча.