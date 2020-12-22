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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:52
#14596
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Цитата:
dvb:
Нам все больше пиццу подгоняют

О, да, пицца - тож тема, есть пару мест где шеф постоянно затаривается на всю бригаду))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:53
#14597
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Цитата:
drakon:
Никому не - кажется? Что это уже - перебор..

Пора тему разговора менять
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 22:54
#14598
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Цитата:
abaika95:

Абайка, давайте про лисаковчан поговорим. Есть у меня идея, как решить проблему полюбовно ;-)
Для начала нужно оценить масштаб проблемы

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 23:00]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13526
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:01
#14599
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Цитата:
maxsaf:
Пора тему разговора менять

Видимо, у товарища Волкова прямо бзик какой-то. Жаль, я не успел прочесть то что стёрли. Но подгорело знатно! А вообще он очень походит на своего кумира Навального - много текста, много ненависти и экскрементов, а смысла во всём этом мало и никакого конструктивизма, никаких предложений. Одни пустые лозунги. Ну и за столько лет на форуме (наверняка, даже не одном) пора знать как выглядят сообщения настоящих платных комментаторов и перестать обвинять в этом всех подряд кто не согласен. Ну и в 40+ нужно уметь не срываться на эмоции.

[Исправлено: Victor Yang, 22.12.2020 - 23:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:05
#14600
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Цитата:
Victor Yang:
Видимо, у товарища Волкова прямо бзик какой-то.

Я тоже не совсем понимаю, как можно хвалить Навального за то, что он еще не сделал, и одновременно хвалить транспорт Москвы, и все такое прочее, к чему тот персонаж ну точно не имеет никакого отношения )
Навальный как раз на своем месте - фбк. Я пару раз к ним на сайт заглядывал - кучу распилов предотвратили они. Ну нормально же было, в Казахстан бы такого. Открыл сайт госзакупок, и там в каждой второй закупке откат сидит (шучу, в каждой первой :lol: )
Пиши себе потихоньку заявы в прокуратуру, за минимальную комиссию, и всем хорошо)) (Шучу, не всем, коррупционерам будет не очень хорошо))

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 23:14]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
757
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:09
#14601
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Цитата:
drakon:
Что это уже - перебор.

Уже давно, перебор!
Но, не для НГ, видимо. Видимо для НГ тут и здесь, получается норма, или даже недобор...
:-o
Хотя Погремушка немного жаль. Ошалевшего от этого потока сознания. А у Серого, сегодня, бенефис.Во всех ветках
:oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:17
#14602
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В Павлодаре сотрудники департамента экономических расследований выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млрд.тенге, которые выделили на строительство водопровода, сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.

Ну вот с какой радостью люди должны платить налоги, зная как их разворовывают? Одного поймали, а сколько непойманных? Вот реально коррупцию пора приравнять к измене родины. Хорошо хоть УДО отменили :-)
Хотя матерых это не остановит, тут свой Навальный нужен ;-)

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2020 - 23:19]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
757
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:37
#14603
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Павлодаре сотрудники департамента экономических расследований выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млрд.тенге, к

Слышал Казахстан берет заем на борьбу с короновирусом 1,5 млрд. европейских тенге.
Совпадение?
:-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.12.20 - 23:47
#14604
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Я конечно не сторонник Алексея Навального. :-)
Ну кто давно тут знает, что я качественную экономику уважаю от серьёзных людей. :-)
Но просто тут у Навального вышло шикарное и 17 миллионов просмотров. :-)
А у НГ такие котики под лестницей пригрелись и прикормились.
Что прямо поиграть с ними хочется! :-)

Всем хорошей предновогодней недели. Заходите на сайт Яблока, читайте про скучную правильную экономику. :-( Если надоест - заходите к Навальному посмеяться. :-)
Будьте свободными! Ой, да кстати продолжение появилось от одной из команд журналистов проводивших и проверявших расследование. :-)
Ну как бы извиняйте, но опять знаковое, которое прочитать должен какждый уважающий себя двуногий. :-)
Цитата:
maxsaf: Вот реально коррупцию пора приравнять к измене родины. Хорошо хоть УДО отменили Хотя матерых это не остановит, тут свой Навальный нужен


Да вы же только-что у котиков пригретых НГ сон забрали! :-)
Не забывайте, что Навальные хорошо. Но нужны ещё и люди с серьёзными экономическими платформами. Иначе страну, кроме декларирования свобод некому будет вытаскивать в практике экономики. Это конечно корявый мой пример. Но лидер профсоюзов судоверфи Валенса был революционером. И победить закоснелых ортодоксов смог. Но он не мог заставить вращаться экономику. И понадобилось ещё несколько смен правительств, чтоб от шаткой слабой и зыбкой программульки выросло, хоть что-то конкурентоспособное. Это типовой путь и очень много через него прошло!

Потеряно было десятилетие! С большим таким хвостиком времени.
фактически целое потерянное поколение. :lol:

Изучайте вопроы тщательно.
А не галопом, как журналисты одноколоночники. ;-)
Когда это сможет понять треть населения наши страны смогуть стать намного лучше!

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2020 - 20:54]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6296
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 00:01
#14605
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Цитата-/Никому не - кажется? Что это уже - перебор./

/.Пора тему разговора менять/


/Уже давно, перебор!Но, не для НГ, видимо. Видимо для НГ тут и здесь, получается норма, или даже недобор.../


А что перебор то? Ваш любимый овальный это прямым текстом в ролике говорит,серомордый этот ролик тут выкладывает и чеж вы тогда языки в одно место позасовывали и не высказвали ему что это перебор?)


Когда серомордый пишет что в Костанае книжных магазинов не осталось почему ты погремушка не пишешь что это перебор?)



Цитата-/Абайка, давайте про лисаковчан поговорим/



Дырку пока от пончика кушайте) седня в программе клоун серый) смотрим



Цитата-/Не забывайте, что Навальные хорошо/


Ну про Путина напишешь нет? Или боишься что начальник прочитает и заставит опять трусы стирать? И пончика на завтрак лишит?)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11363
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 00:03
#14606
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6296
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.12.20 - 00:06
#14607
Комментарий удален модератором.
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