Отправлено: - 23:33

сайлау курманов:

Мораль в том , что у пенсов денег куры не клюют, раз раздают кому попадя

Цитата:Ну хоть хорошо, хоть у кого-то деньги есть.Послушаешь вас, комерцев, нищета!Последний х@ен без соли доедаете. Плачетесь, у государства подачки просите.Зато посмотришь, как на охоте, на новых жипах в догонялки играете, друг перед дружкой новой ружбайкой и экипировкой хвалитесь.Веришь, нету у вас денег. Бишара!