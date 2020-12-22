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≡ Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40570
Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
Отправлено: 22.12.20 - 18:10
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Информацию об этом «НГ» сегодня, 22 декабря, сообщил заместитель акима города Ануарбек КАСИМОВ. Он прокомментировал один из проблемных вопросов, связанных с электронным билетированием в общественном транспорте.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11363
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 18:10
#1
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После запуска транспортной системы МЦК несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно.
А персонал у отключенных систем оплаты учился вежливо паказывать пути, эскалаторы, лифты (хотя там и так всё очень понятно сделано) и учились улыбаться пассажирам. Несколько месяцев учились и бесплатно возили всех.
А теперь там бесплатно ездит огромная категория льготниов, список категорий с трудом на лист помещается. После запуска транспортной системы МЦД-1 и МЦД-2 две или три недели все ездили абсолютно бесплатно и привыкали к новому удобному виду транспорта.
Это опять несколько миллионов пассажиров в день. За это время окончательно отлаживали движение и работу новых систем оплаты с множеством бесплатных пересадок. Пересадки с МЦД на Метрополитен и сейчас по транспортной карте абсолютно бесплатны для всех пассажиров, хотя это разные ведомства РЖД и Метро.
А вот тут о льготах.

В поезде МЦД по Москве
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11363
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 18:25
#2
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И да, ещё вход и выход в общественный транспорт города во все двери. Во всем общественном транспорте узаконен проезд с коляской и велосипедом (кроме метро) Для этого заменили несколько десятков тысяч старых автобусов и троллейбусов на новые электробусы. Теперь с вело всегда можно уехать, и часть пути делать на вело, заботясь о здоровом образе жизни, часть на общественном транспорте. Провоз вело в отличии от багажа бесплатный. Валидаторы закреплены на поручнях в удобных местах общественного транспорта.
Поскольку зимы в мегаполисах СПб в Москве практически нет, то велодорожки и проезд с вело вижу пользуется популярностью даже зимой.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
105
Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по картам Казпочты
Отправлено: 22.12.20 - 18:59
#3
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серый.что за дастишь фантастишь ты нам тут рисуешь :-)

[Исправлено: андрей 117, 22.12.2020 - 21:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10137
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 19:20
#4
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Заблудился Серик. В пространстве.
Да и в жизни похоже.
Тут про Костанай статья.
Что ты лепишь... Москва,
Звонят колокола..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4340
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 21:47
#5
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Был случай пару лет назад. Сидела в очереди в народном банке хорошая подруга моей знакомой и к ней подсела такая же пожилая женщина и когда подошла очередь, знакомая пошла с книжки сняла четыре ляма и отдала той женщине. Когда вышли, та ушла восвояси, а эта в панике стала звать на помощь. Мораль в том , что у пенсов денег куры не клюют, раз раздают кому попадя
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6296
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 22:41
#6
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Цитата-/После запуска транспортной системы МЦК несколько месяцев абсолютно все пассажиры, а это несколько миллионов в день, ездили бесплатно./




Ведь он не глупый) он просто остальных уши развесевших тут за полных дураков держит,своих фанатов кто его с открытым ртом тут читает и ахает ах как прекрасно)



Сравнил Бабко-качалку Москву которая все соки из России вытягивает себе на радость и провинциальный Костанай где населения один микрорайон Москвы



А чеж Нью-Йорк с Москвой не сравниваешь? Или Стокгольм? Или Токио? Собянин построил Себе заводик (ещё с Тюмени) по производству плитки и уложил ею всю Москву а для отвода глаз вот ещё что-то пытается делать)


Ты давай приводи нам в пример Сызрань,Вологду,Сыктывкар,Таганрог в конце концов) был там?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
757
Re: Пенсионеры в Костанае уже могут получать льготы на проезд по...
Отправлено: 22.12.20 - 23:33
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Мораль в том , что у пенсов денег куры не клюют, раз раздают кому попадя

Ну хоть хорошо, хоть у кого-то деньги есть.
Послушаешь вас, комерцев, нищета!
Последний х@ен без соли доедаете. Плачетесь, у государства подачки просите.
Зато посмотришь, как на охоте, на новых жипах в догонялки играете, друг перед дружкой новой ружбайкой и экипировкой хвалитесь.
Веришь, нету у вас денег. Бишара!
8-)
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